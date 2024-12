Legendárna herečka z filmu Léto s kovbojem šokovala slovami o svojom dôchodku. Je rada, že môže stále pracovať

Jedna z najznámejších českých herečiek, na ktorú si pamätajú hlavne staršie ročníky z filmov „Na samotě u lesa“ alebo „Léto s kovbojem“ je aj po dlhých rokoch v hereckej brandži stále žiadaná. Na nedostatok pracovných ponúk si rozhodne sťažovať nemôže, za čo je veľmi vďačná. V opačnom prípade by si musela vystačiť s dôchodkom, ktorý nie je práve najvyšší.

Hviezda filmu Vratné láhve, Daniela Kolářová, je neustále v jednom kole. Zamestnávajú ju pracovné aktivity, ktoré i napriek jej pokročilému veku neustále pribúdajú. Vo svojich 78 rokoch, ktoré oslávila tento rok, sa venuje jednému projektu za druhým. Ako uviedol český portál iPrima, hrá v seriáloch, v divadle a v lete natočila nový film. Obracia sa, ako len môže.



Musela by sa uskromniť

Legendárna herečka si tak slušne prilepší, čo oceňuje hlavne vo veku, kedy poberá starobný dôchodok. V dôchodku je už 15 rokov a ako sama naznačila, z jeho sumy nie je až taká nadšená, hoci nejde o nič, z čoho by nevedela vyžiť. Preto je pochopiteľne rada za honoráre, ktoré stále dostáva.

„Mám vymeraný dôchodok, ktorý musím rešpektovať. Nechcem posudzovať, či je to málo alebo veľa. Keby som mala žiť len z dôchodku, asi by som sa musela uskromniť, ale nebolo by to nič, čo by sa nedalo zvládnuť,“ priznala herečka.

Podľa jej slov je vďačná za to, že je v práci taká aktívna. „Som rada, že stále dostávam pracovné ponuky, či už ide o divadlo, film alebo televíziu,“ uviedla Daniela, ktorá sa dostala do širšieho povedomia verejnosti vďaka účinkovaniu v úspešnom detskom filme „Lucie, postrach ulice“. Ako bývalá politička považuje diskutovanú dôchodkovú reformu za potrebnú.

Od roku 2017, kedy jej zomrel manžel a herec Jiří Ornesta, ktorého postihli zdravotné problémy, sa okrem práce venuje aj svojim synom a vnúčatám. Je očividné, že herečka sa vôbec nenudí.