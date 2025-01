Legendárna automobilka hlási veľký návrat medzi elitu, kde chýbala viac ako 50 rokov: Ford sa v roku 2027 vráti do Le Mans

Americká automobilová značka Ford oznámila, že sa v roku 2027 vráti do seriálu majstrovstiev sveta vo vytrvalostných pretekoch. So svojim továrenským tímom sa v rámci seriálu WEC predstaví aj na ikonických pretekoch 24 hodín Le Mans.

V 60. rokoch dominoval Ford slávnemu vytrvalostnému preteku, keď ho dokázal vyhrať štyri roky po sebe. „Vo Forde vstupujeme do novej éry pretekania. Keď ideme do pretekov, tak s cieľom vyhrať a žiadne preteky neznamenajú pre našu históriu toľko, ako Le Mans,“ citovala agentúra AP výkonného predsedu automobilky Billa Forda. Do hlavnej kategórie – prototypov, sa vracia Ford ako továrenská značka po viac ako 50 rokoch. V roku 2016 uspela v Le Mans v kategórii GTLM.

Vznikol aj film

O ére Fordu v 60. rokoch dokonca v roku 2019 vznikol aj veľmi dobre hodnotený film s názvom Le Mans ’66, v slovenskej distribúcií známy ako Ford vs. Ferrari. Hlavné postavy v ňom stvárnili herecké esá ako Matt Damon, Christian Bale či Jon Bernthal.