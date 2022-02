Láska má mnoho podôb: Dúhová valentínka prináša vďaku a ocenenie najbližším

Tak, ako sú pestrí a jedineční ľudia v našej spoločnosti, také rozmanité sú aj podoby lásky, ktoré prežíva každá a každý z nás. Trochu iný pohľad na sviatok lásky aj tento rok prináša kampaň Dúhová valentínka občianskeho združenia Saplinq, ktoré sa venuje queer ľuďom a LGBT+ komunite. V záplave opozeraného Valentína ponúka možnosť poslať valentínku s jedinečnými motívmi najrôznejších podôb lásky ako ocenenie a vďaku najbližším, a to nielen partnerom a partnerkám, ale aj rodičom, priateľom a komukoľvek, kto pre nás veľa znamená.

“Je pre nás dôležité, aby sa aj queer ľudia cítili na Valentína videní a reprezentovaní. Tradičný komerčný Valentín sa zameriava na heterosexuálne páry a cisrodových ľudí. Dúhová valentínka preto prináša možnosť queer ľuďom šíriť svoje posolstvo lesbickej či gejskej lásky, ale cielili sme aj na viditeľnosť trans a nebinárnych ľudí. Chceme ale tiež zdôrazniť ďalšie podoby lásky, ktorým sa nedáva na Valentína toľko priestoru” vysvetľuje riaditeľ občianskeho združenia Saplinq Róbert Furiel.

Dúhová valentínka búra stereotypy, ale ponúka aj možnosť poňať Valentína tento rok inak. Namiesto komerčných nákupov, dúhová valentínka propaguje obdarovanie tých, ktorí to potrebujú. Jej kúpou totiž verejnosť môže potešiť hneď dva krát – výťažok z kampane podporí poradenské a komunitné centrum pre LGBT+ ľudí PRIZMA v Košiciach. Práve tam nájdu queer ľudia pomoc nielen v láske a vzťahoch, ale aj pri coming-oute.

“Od začiatku pandémie sme zaznamenali nadpriemerný nárast dopytu queer ľudí v našej poradni a len za prvé mesiace tohto roku máme desiatky nových klientov a klientok. Obracajú sa na nás ľudia z celého Slovenska, pretože LGBT+ ľudia nemajú dostupnú podporu a služby, ktoré potrebujú, zo strany štátu a verejných inštitúcií. Sme pre nich bezpečným priestorom, kde vždy nájdu pomoc,” povedala Zara Kromková z centra PRIZMA.

Čoraz častejšie v centre PRIZMA vyhľadávajú podporu aj rodičia queer ľudí, ktorí chcú vedieť ako svojim deťom pomôcť a podporiť ich, aby žili šťastný a spokojný život. Práve rodičovská láska a prijatie sú pre LGBT+ ľudí najdôležitejšie. Zhodujú sa na tom aj rodičia queer ľudí, ktorí kampaň Dúhová valentínka podporili:

“Najdôležitejšie je vytvoriť u dieťaťa vedomie, že ho rodič bezvýhradne miluje, že je to pevnosť, v ktorej nájde vždy útočište, ak má starosti, cíti sa ohrozený alebo nepochopený. Že je to rodič, ktorý ho nikdy nesklame, ktorý mu poradí alebo pomôže dostať sa z ťažkej situácie. Zároveň by si však rodič mal uvedomiť a necítiť sa sklamaný, keď jeho dieťa vyhľadá pomoc aj inde. V posledných rokoch psychológovia pracujú s termínom druhá osoba okrem rodiča, čo znamená, že môžu vzniknúť situácie, keď je pre dieťa ľahšie, ak sa môže obrátiť aj na niekoho iného okrem rodiča,” priblížila Elena Martinčoková, matka geja a jedna zo zakladateliek Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí.

“S manželom Stanislavom máme tri deti a tri vnúčatá. Každý z nich je iný, jedinečný, ale ľúbení sú všetci rovnako. Je úplne jedno, či žijú blízko alebo ďaleko, či sú tichí, alebo zhovorčiví, či jedna z dcér má manželku a nie manžela a ich syn má teda dve mamy. Nás s manželom rodičovská láska učí celý život potlačiť naše zidealizované predstavy, sebecké pocity ktoré máme, či chceme, alebo nie. Naučila nás ľúbiť naše deti a ich deti také, aké sú a podať im pomocnú ruku za každých okolností.” povedala Zlatica Maarová – matka, stará mama a spoluzakladateľka Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí.

“Chcela by som byť pre moje deti navždy dobrou oporou, keby bolo v mojich silách, urobila by som pre ne všetko na svete. Obohatili ma a som do nich zaľúbená. Deti ma vždy vedeli prekvapiť, svojimi meniacimi sa nárokmi presmerovať moje myšlienky, neustále akoby som otvárala ďalšie dvere – doposiaľ. Obdivujem ich, ako nestoja na mieste, stále sa hýbu, majú veľké nároky i samy na seba, idú za svojimi predstavami. Niekedy ma to hnevá, lebo v súvislosti s tým sú kladené nároky aj na mňa a tempo je niekedy pre mňa veľmi rýchle. Ale som na ne veľmi hrdá,” povedala Pavlína Fichta Čierna, matka transrodového syna a tiež jedna zo zakladajúcich členiek Združenia rodičov a priateľov LGBTI+ ľudí.

Dúhová valentínka sa každým rokom teší väčšej a väčšej odozve, pretože zdôrazňuje inakosť a lásku bez hraníc a definovaných noriem. Aj tento rok sa do kampane zapojili viaceré známe osobnosti a influenceri/ky na sociálnych sieťach. Rôzne podoby lásky podporila aj Eva Vajsová, známa z televíznej šou Farma, kde veľmi otvorene hovorila o svojej sexuálnej orientácii a vyvolala veľmi pozitívnu odozvu u queer komunity za zviditeľnenie LGBT+ ľudí. O tom, ako ona vníma (lesbickú) lásku, Eva povedala:

“Pre mňa láska nie sú dary a dovolenky, ale krabička lentiliek. Nie je to prázdny veľký dom, ale garsonka a slová: čakám ťa doma. Nie sú to fotky na sociálnych sieťach, ale pohľad z očí do očí a úsmev na tvári. Láska je pre mňa pocit, keď všetko čo robím smeruje k tomu, aby som bola s ňou. Pocit keď neriešim čo bude zajtra, ale nechávam sa unášať prítomným okamihom. A aj keď viem ako veľmi môže láska bolieť, nikdy sa jej nebudem brániť. Lebo tento život žijeme len raz a za mňa by bol bez lásky úplne prázdny.”

Kampaň Dúhová aj tento rok podporili umelkyne a umelci, ktoré a ktorí nezištne venovali svoje jedinečné motívy rôznych podôb lásky. Alex Michelčík nakreslila špeciálne pre túto kampaň motív lesbickej lásky, Alexandra Just venovala motív boja proti homo-bi-transfóbii, Gabriela Doľacká zase aktuálnu pandemickú verziu lásky v rúškach, Adrián Macho populárny motív gejskej lásky, Katarína Sido zase motív polyamórie a trans hrdosti z IG profilu Mačička a psík, ktorý búra tabu o sexe, vzťahoch, sexualite i rodovej identite, no a Róbert Čvirk vyrobil špeciálnu valentínku, do ktorej je možné dokresliť si vlastnú podobu lásky. Viac na www.duhovavalentinka.sk