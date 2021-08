Ľadovec z Mont Blancu sa môže kedykoľvek zrútiť do údolia a zavaliť obec. Ide o dôsledok stúpajúcich teplôt

Vedci na talianskej strane masívu Mont Blanc monitorujú topiaci sa ľadovec, ktorý sa v dôsledku stúpajúcich teplôt môže zrútiť do údolia, v ktorom sa nachádza obec Planpincieux. Informovala o tom agentúra AFP.

Ľadovec sa nachádza v nadmorskej výške 2700 metrov na južnej strane hory Grand Jorasses, ktorá je súčasťou masívu Mont Blanc. Na rozdiel od ľadovcov topiacich sa v polárnych oblastiach nie je ten v talianskych Alpách primrznutý k skalnému podložiu. To znamená, že sa môže rýchlejšie zosúvať pre vodnú vrstvu, ktorá je pod ním. Experti varujú, že to predstavuje veľké riziko pre celé údolie Val Ferret.

#Italy #TheAlps

The Planpincieux glacier on Italy’s side of the Mont Blanc massif risks to collapse with the rising of temperatures

📷 @MBer12 #AFP pic.twitter.com/SfZXtyVlvD

— AFP Photo (@AFPphoto) August 11, 2021