Kto by ju nepoznal… Legendárna hracia konzola PlayStation sa prvýkrát na trhu objavila presne 25 rokov dozadu. Vďaka spoločnosti Sony sa tak výrazne zmenil trh s videohrami a nebyť práve tejto konzoly, ktovie, ako by to dnes s nimi vyzeralo. Táto konzola predstavila mnohé, dnes už kultové herné diela, z ktorých sa niektoré dočkali aj moderných remakov a niekoľkých ďalších pokračovaní.

Pri príležitosti 25. narodenín legendárnej PlayStation 1 sme pre vás pripravili kvíz, ktorí overí, ako dobre poznáte kultové hry a herné série. Ste natoľko dobrým hráčom, že ich dokážete spoznať len na základe obrázka? Otestujte sa!

