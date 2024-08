Kúpali sme sa zadarmo v jazere, z tohto nám prišlo zle. Slovenka žijúca v Chorvátsku vám poradí, ako ušetríte na ubytovaní

Je nedeľa a v priebehu týždňa sa udialo množstvo udalostí a správ, ktoré je dobré si občas pripomenúť. Preto vám prinášame prehľad článkov portálu interez, o ktorých si myslíme, že stojí za to si ich prečítať.

Výročia atómového bombardovania

Dni 6. a 9.augusta už budú navždy spojené s udalosťou, ktorá zmenila chod dejín. V prvý deň, 6. augusta bola na japonskú Hirošimu zhodená atómová bomba Little boy, o tri dni na to, zase na japonské mesto Nagasaki zhodená ďalšia bomba pomenovaná Fat Man.

Toto atómové bombardovanie je záznamom pre dejiny, aká nebezpečná je sila nukleárnych zbraní a čo dokážu spôsobiť vo vojne.

Prečítajte si viac o bombardovaní Hirošimy tu: Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu

Prečítajte si viac o bombardovaní Nagasaki tu: Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu

Slovenka vlastní a prenajíma apartmány v Chorvátsku

Slovák a letná dovolenka v Chorvátsku, to je jednoznačne ide k sebe. Naša redaktorka sa spojila so Slovenkou Miriam, ktorá už dlhé roky žije na chorvátskom ostrove Vir, pričom vlastní aj dva apartmány a prenajíma ich.

A neprenajíma iba svoje, ale aj ďalšie a tak mnohým ľuďom sprostredkúva ubytovanie letnej dovolenky. V rozhovore redaktorke prezradila koľko apartmánov spravuje, aké sú v nich ceny, čo bežne ľudia vyžadujú a tiež hovorí o tom, aj akí sú Slováci turisti.

Viac sa dozviete v rozhovore: Miriam žije 15 rokov v Chorvátsku, vlastní 2 apartmány a prenajíma 60: U Slovákov rozhoduje aj cena, takto ušetríte

Hviezda olympiády Simone

Americká olympionička Simone Biles mala na ceste za úspechom množstvo prekážok. Naša redaktorka sa pozrela na jej životný príbeh a zistila, že sa žiaľ musela vyrovnávať aj s takými vecami ako je zneužívanie a to práve od človeka, ktorý ju mal chrániť.

Fenomenálna športovkyňa ale dosiahla napokon vrchol a vypracovala a na svetovú špičku. V súčasnosti je tiež jedinou americkou gymnastkou, ktorá získala medailu z majstrovstiev sveta v každej zo šiestich disciplín: viacboj, súťaž družstiev, kladina, bradlá, preskok a prostné.

Viac o Simone Biles sa dozviete tu: Matka sa jej vzdala, stala sa obeťou zvráteného lekára. Fenomenálnu gymnastku Simone Biles teraz obdivuje celý svet

Návšteva štiavnického tajchu

Keďže je letná sezóna v plnom prúde, naša redaktorka sa išla pozrieť do okolia Banskej Štiavnice a navštívila obľúbenú lokalitu Belianskeho tajchu.

Opísala a tiež pofotila, ako to tam vyzerá, a síce kúpanie bolo zadarmo, trochu ju prekvapilo, že sa vyberalo vstupné za parkovanie, aj keď mnohí návštevníci si aj s týmto vedeli poradiť. Preskúmala tiež ponuku bufetu, a žiaľ, po ochutnaní langošu, ktorý ďalší kúpajúci nazývali „smrťákom“ sa jej spravilo ťažko, keďže bol poriadne mastný.

Inak ale celkovo návštevu tohto miesta hodnotila pozitívne.

Viac si prečítate tu: Langoš za 2,70 €, syr za 3,30 €: Boli sme sa kúpať zadarmo na jazere, niektorí odhodili plavky, z tohto sa nám urobilo zle

O situácii v Severnej Kórei

Kórejská ľudovodemokratická republika je krajinou, ktorej obdobu by sme na Zemi našli len ťažko. Dynastia Kimovcov tu drží moc pevne v rukách a nevyzerá, že by sa to malo zmeniť.

Napätie na Kórejskom polostrove pritom je neustále prítomné. Naša redaktorka sa spojila s odborníčkou práve na Severnú Kóreu, ktorú vyspovedala a nám tak priblížila a ozrejmila viac o tom, prečo sa vôbec Kórea rozdelila ale aj o tom, čo sa môže s touto krajinou stať v budúcnosti.

Rozhovor nájdete tu: Odborníčka Lucia Husenicová o Severnej Kórei: Ľudia sú tam rozdelení na tri kasty. Jej úzke vzťahy s Ruskom vzbudzujú obavy

Prvá poprava na elektrickom kresle

Uplynulý týždeň sme si pripomenuli okrem iných aj jedno zaujímavé historické výročie. Tým bola prvá poprava na elektrickom kresle. Bolo zaujímavé, že okrem samotného zločinca sa do prípadu zainteresovali aj dvaja veľmi významní páni a to Thomas Alva Edison a George Westinghouse. Tým nešlo vôbec o záchranu zločinca ale o to akým prúdom bude zločinec zasiahnutý, keďže jeden z nich propagoval jednosmerný a druhý striedavý prúd. Keďže kreslo fungovalo na striedavý prúd, to sa Westinghousovi nepáčilo.

Ako to napokon celé skončilo a ako samotný poprava vôbec prebiehala, pričom nebola bez komplikácií, tak to sa dozviete už v článku.

Nájdete to tu: Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle

Vražda Sharon Tate

Herečka Sharon Tate bola pokladaná za jednu z najkrajších žien Hollywoodu a vyzeralo to tak, že ju čaká veľká kariéra. So slávnymi režisérom Romanom Polanskym čakala dieťa a vyzeralo to, že je začína šťastné obdobie.

To ale nemohla tušiť, že k vile kde býva prichádzali členovia šialeného hnutia mansonovcov. Tí mali od ich vodcu Mansona nariadené, aby zabili každého koho stretnú. Brutálnej poprave tak neunikla ani slávna herečka vo vysokom štádiu tehotenstva.

Viac o tomto prípade sa dozviete tu: Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami

„Slovenské more“ pod Vihorlatom

Jedna z najväčších vodných nádrží na Slovensku, Zemplínska šírava je miestom, ktoré v letnom období láka množstvo rekreantov. Naša redaktorka sa išla na toto obľúbené miesto na východe Slovenska pozrieť a opísala, aký je súčasný stav šíravy a na čo sa musia návštevníci pripraviť.

Preskúmala tiež možnosti kúpania ale aj občerstvenia a tiež ďalších možností, ktoré táto kedysi vo veľkom vychýrená lokalita rekreantom ponúka.

Reportáž o Zemplínskej šírave nájdete tu: Zmrzlina za 3,50 či langoše za 6 eur: Šírava kedysi lákala milióny ľudí, potom ale upadla, boli sme sa tam teraz pozrieť