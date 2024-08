Matka sa jej vzdala, stala sa obeťou zvráteného lekára. Fenomenálnu gymnastku Simone Biles teraz obdivuje celý svet

Simone Biles to v živote nemala ľahké a na ceste za zlatými olympijskými medailami musela prekonať mnoho prekážok. Pasovala sa so zneužívaním, no potrápilo ju aj mentálne zdravie. Napriek všetkému ale na olympiáde v Paríži opäť zahviezdila a médiá o nej hovoria ako o jednej z najlepších atlétok všetkých čias.

Matka trpela závislosťou

Ako informuje web Biography, Simone Biles mala náročný štart do života. Narodila sa 14. marca 1997 v Ohiu, no v čase, keď mala len 3 roky, bola aj so svojimi tromi súrodencami umiestnená do pestúnskej starostlivosti. Ich matka totiž bojovala so závislosťou na návykových látkach. Dvoch súrodencov si neskôr adoptovali starí rodičia a ďalších dvoch iní členovia rodiny.

Talent na gymnastiku v sebe objavila, keď mala len 6 rokov. Počas školského výletu v športovom centre napodobňovala iných športovcov, keď si ju všimol tréner. Podľa webu USA Gym jej následne prišiel domov list so žiadosťou, aby sa pridala k tímu. Od začiatku bolo jasné, že Simone má výnimočný talent a bola by obrovská škoda nerozvíjať ho.

Už v roku 2010 vyhrala juniorské olympijské majstrovstvá žien a v roku 2011 sa dostala medzi elitných športovcov, informuje Britannica. Len o dva roky neskôr už patrila medzi najlepších a kraľovala rebríčkom. Ako sa jej to podarilo? Odborníci, ale aj nadšení diváci milujú nielen jej osobnosť, ale aj to, že predvádza skutočne náročné zostavy.

Stala sa obeťou zvráteného lekára

