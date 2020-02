Kultový Crash Bandicoot sa opäť vracia. Tentokrát ako hra dostupná pre smartfóny

Niekdajšiu ikonu medzi videohrami spoločnosti Sony Computer Entertainment a štúdia Naughty Dog s názvom Crash Bandicoot zrejme netreba nikomu predstavovať. Kultovú hru určenú pre herné konzoly Play Station u nás preslávila predovšetkým televízna relácia Maxihra a po úspešnom návrate v redizajnovanom remaku v roku 2017 sa známy lišiak vracia na scénu opäť.

Tentokrát si ale žiaden fanúšik Crasha nebude musieť kupovať drahé herné konzoly či samotnú hru. Ako totiž z najnovších informácií vyplýva, kultová hra sa vráti v podobe hernej aplikácie určenej pre smartfóny. Informuje o tom portál Kotaku, ktorému sa podarilo dostať k snímkam priamo z prostredia novej hernej aplikácie.

Podľa získaných obrázkov a informácií to vyzerá tak, že mobilnú verziu známej hry vyvíja štúdio King patriace spoločnosti Activision. To stálo napríklad za zrodom nesmrteľnej mobilnej závislačiny Candy Crush.

CRASH BANDICOOT MOBILE GAME REVEALED

investigation by myself and @Motwera

This game can be signed up for NOW it seems.

The way the link was found was by searching the name on FB after previously being a fan of the FB page tied to the Brazilian ads.

February 7, 2020