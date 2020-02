Instagram predstavil novinku. Ponúkne vám prehľad profilov, ktoré by ste mali prestať sledovať

Nebýva zvykom, že by vám sociálne siete ako ich užívateľom radili, ktorým profilom či stránkam sa máte vyhýbať, práve naopak. Sociálne siete ako Facebook, Twitter či Instagram vznikli za účelom, dávať ľudí dohromady a vytvárať tak určité komunity. No Instagram, zdá sa, ide tak trochu inou cestou, ako jeho ostatní internetoví rivali.

Obľúbená sociálna sieť Instagram na oficiálnom twitterovom účte predstavila novinku vo svojej mobilnej aplikácii. Tou chce nastoliť nový trend, ktorý nebude založený na tom, koho nového by ste mali sledovať, ale na tom, koho by ste mali prestať sledovať. O novinke informoval na svojom webe aj portál Screen Rant.

Novú funkciu vo svojej aplikácii Instagram odôvodňuje tým, že žiaden užívateľ nechce mať medzi sledovanými účtami niekoho, s kým má málo spoločných záujmov a v podstate sa mu jeho príspevky ani len nezobrazia v hlavnom feede.

Samozrejme, Instagram chce aj naďalej svojim užívateľom ponúkať na sledovanie tých, s ktorými majú čo najviac spoločného. Menej aktívne účty, prípadne tie, s ktorými užívatelia nemôžu naplno interagovať však najnovšie ukazuje v špeciálnej sekcii. Sociálna sieť týmto krokom tak umožní lepšie odfiltrovať menej zaujímavé profily, prípadne aj tie falošné. V kruhu najbližších a najzaujímavejších teda zostanú len tí, ktorí tam zostať majú.

Want to see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least? Now you can! Just tap “Following” and manage your list from there. pic.twitter.com/eKFOBCdutr

— Instagram (@instagram) February 6, 2020