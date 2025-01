Kto je nová policajná prezidentka Jana Maškarová? Jej meno sa spomína v kauze Očistec, bola aj vo vedení NAKA

Matúš Šutaj Eštok vymenoval do funkcie prezidenta Policajného zboru Janu Maškarovú. Nejde pritom o nikoho cudzieho, v polícii sa pohybuje takmer 30 rokov. Často sa o nej hovorilo v niektorých medializovaných kauzách.

Článok pokračuje pod videom ↓

Maškarová bude náhradou za bývalého policajného prezidenta Ľubomíra Soláka, ktorý vo funkcii skončil po vražednom útoku v Spišskej Starej Vsi. Počas svojej kariéry si prešla viacerými pozíciami v oblasti polície. Jej meno sa objavilo aj v kauze Očistec.

Začínala na obvodnom oddelení

Policajná prezidentka nastúpila do polície skoro pred 30 rokmi, kde začínala na Obvodnom veliteľstve v Bratislave, odkiaľ sa dostala na vyššie pozície na Obvodnom oddelení či Okresnom riaditeľstve PZ. Pôsobila tiež ako vyšetrovateľka oddelenia ekonomickej kriminality na OR v Bratislave 1.

V roku 2011 prešla na funkciu vyšetrovateľa na Úrade boja proti organizovanej kriminalite. Po zlúčení niektorých úradov a vytvorení jednej inštitúcie, Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pôsobila ako zástupkyňa riaditeľa expozitúry NAKA v Bratislave, neskôr sa stala riaditeľkou.

O tri roky neskôr bola vymenovaná na pozíciu zástupkyne riaditeľa NAKA, kde však vydržala iba rok.

Stala sa prvou ženou na poste viceprezidentky Policajného zboru, kde pôsobila od roku 2018, kedy vládu viedol Peter Pellegrini. O rok neskôr získala hodnosť generál, do ktorej ju vymenoval bývalý prezident Andrej Kiska.

Koncom roka 2023 bola vymenovaná do funkcie námestníčky Národného bezpečnostného úradu.

Viceprezidentka, ktorá sa spomínala v kauze Očistec

Po nástupe vlády Igora Matoviča sa v krajine rozbehli čistky a vyšetrovania vo viacerých štátnych inštitúciách. Ako informujú Aktuality, nevyhla sa tomu ani Maškarová, ktorá na NAKA vypovedala v júli 2021 v prípade obvinení Ľudovíta Makóa – bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy. Ten tvrdil, že vtedajšia viceprezidentka vynášala informácie z vyšetrovania pripravovanej vraždy Jána Čurillu.

Podľa Makóa sa mal bývalý námestník Slovenskej Informačnej Služby (SIS) Boris Beňa dozvedieť o odpočúvaní podozrivých, a to práve od Maškarovej. Následne mala Beňu odkázať na exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského.

Maškarová vtedy všetky tvrdenia poprela a podľa nej sa vyjadrenia vymykajú logickej úvahe. Vnímala to ako pomstu Ľudovíta Makóa za to, že bola miesto neho vymenovaná na post viceprezidenta Policajného zboru, keďže Makó mal o post záujem.

Pár mesiacov po tom, koncom roka 2021, na poste viceprezidentky skončila.

Chce zastabilizovať policajný zbor

Nová šéfka polície vyhlásila, že sa bude snažiť zvýšiť atraktivitu polície, aby do zboru prišli mladí ľudia. Počas svojho pôsobenia by zároveň chcela vytvoriť atraktívnejšie platové podmienky, zabezpečiť lepší fyzický a zdravotný stav policajtov, či im pomôcť s bývaním. Deklarovala, že sa bude snažiť zvýšiť dôveru verejnosti voči Policajnému zboru.

„Prostredie, v ktorom pracujú policajti, dennodenne nasadzujúci životy, je dôležité na ich činnosť. Poznám to sama, lebo sama som vyšla z ulice a viem, aké to je pracovať na ulici. Viem, aké to je byť nadriadeným, viem, aké to je byť vo vyššom vedení,“ uviedla Maškarová.

Poverená policajná prezidentka zdôraznila, že polícia prešetrí všetky podnety, ku ktorým sa dostane. Dodala, že o svoje pozície sa nikto v zbore nemusí obávať, no jej podriadení budú musieť jej pracovné tempo stíhať.