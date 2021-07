Kto dostal prvú dávku vakcíny Astra, bude môcť dostať druhú Pfizer. Potrebné bude vyplniť formulár

Slováci by mali najneskôr budúci týždeň dostať druhú dávku vakcíny Pfizer, aj keď prvú mali Astru. Budú si môcť túto možnosť vyklikať jednoducho v registračnom formulári na https://korona.gov.sk.

Informovala o tom vo štvrtok na sociálnej sieti predsedníčka výboru pre európske záležitosti a poslankyňa NR SR Vladimíra Marcinková (Za Ľudí) po stredajšom stretnutí s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským.

„Chcela by som sa poďakovať pánovi ministrovi Lengvarskému za jeho prístup k riešeniu problémov, a otvorenú myseľ. Vnímam, že politicky to nemá jednoduché, o to viac si vážim, že od začiatku svojho pôsobenia v úrade, načúva odborníkom a promptne reaguje aj na problémy praxe. Prajem mu, aby sa na ministrov zdravotníctva nehrali iní členovia koalície, a nechali všetky zásadné rozhodnutia na neho,” uviedla Marcinková.

Lengvarský na stretnutí s Marcinkovou povedal, že v priebehu najbližších dní vykoná všetky potrebné zmeny, aby ľudia mohli najneskôr budúci týždeň dostať druhú dávku vakcíny Pfizer, aj keď ste mali prvú Astru.

„Obrátila sa na mňa pani, ktorá sa dala zaočkovať prvou dávkou AstraZeneca. Kým prešlo 10 týždňov do podania druhej dávky, zistila, že je tehotná a lekár jej druhú dávku Astry neodporúčal. Poradil jej druhú očkovaciu dávku nahradiť Pfizerom, čo v zahraničí bežne robia. U nás to ministerstvo nepovoľovalo. Viem, že toto nie je jediný takýto prípad. Viacerí z vás sa chceli dať pri druhej dávke preočkovať inou vakcínou ako Astrou, žiaľ, nedalo sa. Prichádza zmena,” dodala Marcinková.