Kruté boje v rodine, incest a vraždy: Kleopatra II. sa vydala za svojho brata, ktorý jej na svadobnej hostine zabil syna

Kultúra starovekého Egypta dodnes fascinuje mnohých historikov a vedcov. Mimoriadne vyspelá civilizácia vyprodukovala neuveriteľné stavby, ale aj pozoruhodné vedecké objavy. Na druhej strane šokuje príbehmi panovníkov, ktorí boli pri boji o moc ochotní urobiť prakticky čokoľvek.

V článku sa dozviete: kedy sa Kleopatra II. stala kráľovnou;

ako vyzerali boje o moc medzi súrodencami;

prečo bol celý rod prepletený incestom;

akými tragédiami si kráľovná prešla.

Za brata sa vydala ešte ako dieťa

Ako uvádza portál Encyclopedia, Kleopatra II. bola prostredná z troch súrodencov. Jej bratia boli Ptolemaios VI. a Ptolemaios VIII., pričom v živote budúcej kráľovnej obaja zohrali významné, no miestami až desivé a nechutné úlohy. Keď mala Kleopatra približne 6 či 7 rokov, prišla o svoju mamu a o 4 roky neskôr aj o otca. Nech už to dnes znie akokoľvek zvláštne, manželstvá súrodencov boli v starovekom Egypte pomerne bežné.

Práve Ptolemaiovci boli týmto veľmi známi a upevňovali si tak doslova pokrvnú líniu potomkov, uvádza The Second Achilles. Po smrti matky sa Kleopatra II. okolo roku 176 pred n. l. vydala za svojho brata Ptolemaia VI., ktorý mal v čase svadby približne 10 rokov. Sobáš mal nadviazať na obľúbenosť Kleopatry I. a predísť tak možným nepokojom v ríši. Samozrejme, vládu regentov sa snažili využiť aj iní konkurenti, čo sa prejavilo konfliktom v Palestíne.

Krátka výmena po boku Kleopatry

Palestínske ťaženie tínedžera Ptolemaia VI. dopadlo fiaskom, pričom celú situáciu zhoršil jeho útek po konflikte a následné zajatie Antiochom IV. V Alexandrii nastali nepokoje a Ptolemaia VI. na krátky čas nahradil mladší brat Ptolemaios VIII. A to ako v úlohe kráľa, tak aj v úlohe manžela. Mocenské hry pokračovali ďalej a Antiochovi do plánov nezapadal nový kráľ, tak na trón dosadil opäť Ptolemaia VI.

Manipulácia a súperenie pohltilo dom Ptolemaiovcov a každá strana hľadala silných spojencov v zahraničí. Ptolemaios VI. sa obrátil na Rím, čím sa mu podarilo zahnať mocenské ambície Antiocha, no zároveň odštartoval etapu, v rámci ktorej mali Rimania právo zasahovať do egyptských záležitostí. Oveľa zaujímavejší je však nechutný rodinný kolotoč, ktorý sa rozbehol narodením potomkov a podlými ambíciami najmladšieho súrodenca.

Sled desivých udalostí odštartovala smrť Ptolemaia VI.

Historické zdroje označujú Kleopatru ako panovníčku, ktorá bola vďaka svojmu politickému talentu rovnocenná kráľovi, pričom obľúbenosťou ďaleko preskočila oboch bratov. So starším bratom, ktorý bol zároveň jej manželom, mala štyri deti – dvoch synov a dve dcéry (najstarší syn zomrel mladý). Aj deti sa neskôr stali predmetom politických hier a bojov, ktoré medzi sebou rozprúdili bratia Ptolemaios VI. a Ptolemaios VIII. Druhý menovaný ťahal za kratší koniec a z Egypta odišiel, nie však nadlho.

V jednom z vojenských ťažení utrpel Ptolemaios VI. vážne zranenie, ktoré ho v roku 145 pred n. l. pripravilo o život. Kleopatra II. chvíľu vládla ako regentka so synom Ptolemaiom Philopatorom. To však netrvalo dlho, pretože svoj nárok na trón sa vrátil uplatniť si Kleopatrin mladší brat, čo sa mu aj napriek počiatočnému odporu kráľovnej podarilo. Vďačil za to predovšetkým ľudu z Alexandrie, ktorý jeho návrat podporil.

Ovdovená Kleopatra II. sa napokon za svojho mladšieho vydala, no na svadobnej hostine došlo k neuveriteľne zvrátenej veci. Ptolemaios VIII. mal počas nej zabiť Kleopatrinho syna a potenciálne sa tak zbaviť možného dediča trónu. Jeho diabolský plán však ani zďaleka neskončil a okrem toho sa Ptolemaios VIII. oženil so svojou neterou – dcérou kráľovnej. Ženatý tak bol súčasne so svojou sestrou, a tiež so svojou neterou.

Kleopatre poslal zvrátený narodeninový dar

Bolo jasné, že takáto situácia nemôže skončiť dobre, čo sa potvrdilo v roku 132 pred n. l. Sled desivých udalostí a strašných činov Ptolemaia viedol k tomu, že sa Kleopatra vzbúrila a začala občianska vojna, uvádza portál Livius. Poníženej kráľovnej sa podarilo vyhnať svojho brata (a zároveň manžela) na Cyprus, no jej nočná mora sa neskončila. Počas manželstva splodila Kleopatra II. a Ptolemaios VIII. syna, ktorého vzal porazený kráľ so sebou do vyhnanstva.

Počas narodeninovej oslavy dostala kráľovná asi najhorší dar v histórii. Ptolemaios jej totiž poslal hlavu a rozštvrtené telo ich spoločného potomka, čím jednak spôsobil svojej manželke obrovskú bolesť, no zároveň opäť zaistil následníctvo trónu pre svoje deti, ktoré splodil so svojou druhou manželkou – dcérou kráľovnej Kleopatry II. Ak by ste si mysleli, že po tomto všetkom boli vzťahy súrodencov a manželov navždy rozvrátené, mýlili by ste sa.

Ptolemaios VIII. sa napokon v roku 130 pred n. l. do Egypta vrátil a aj napriek tomu, že ďalšie roky boli opäť poznačené rôznymi konfliktmi, s kráľovnou si k sebe cestu našli. Na istý čas síce Kleopatra Egypt opustila, vrátila sa späť, aby v roku 118 pred n. l. spoločne s manželom a dcérou zrealizovali reformu egyptského práva, ktorá je zrejme najsvetlejším bodom tohto temného obdobia, píše Encyclopedia.

V posledných rokoch vládnutia konečne nastala medzi večne súperiacimi záujmami rovnováha. Kleopatra II. zomrela v roku 116 pred n. l., keď svojho brata a manžela prežila o niekoľko mesiacov. Príbehy egyptských panovníčok pútajú vďaka bohatému politickému talentu, legendárnej kráse, ale aj kontroverzným životom pozornosť ľudí dodnes. Ak sa chcete dozvedieť o ikonických vládkyniach viac, určite sledujte 2. júna o 21:00 stanicu Viasat History.

