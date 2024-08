Kritizovali jej postavu, no ona sa nedala. Kate Winslet požiadali, aby si vo filme zakryla brucho, ona ich totálne odrovnala

Kto by nepoznal svetoznámu Rose z Titanicu? Herečka, ktorá ju stvárnila, prehovorila o tom, ako sa po dvadsiatke niekoľkokrát zmenila jej postava a ľudia ju preto šikanovali. Napriek tomu sa nikdy nedala týmito poznámkami zastrašiť a to isté platilo pri natáčaní jej najnovšieho filmu.

48-ročná herečka Kate Winslet nedávno poskytla interview pre portál Harper’s Bazaar, v ktorom sa podelila o nevhodnú poznámku, ktorú dostala na pľaci pri natáčaní filmu „Lee“. V rámci toho prezradila, že jej telo bolo neustále posudzované počas rokov a kritika bulváru ju vyčerpala natoľko, že sa u nej vyvinula porucha príjmu potravy.

„Médiá ma často šikanovali, a to ma dostalo,“ priznala herečka. Slabšiu povahu by to možno zničilo a donútilo by ju to dívať sa na seba kriticky, no Kate sa nikdy nenechala šikanovať. Napríklad, v roku 2003 spôsobila rozruch, keď sa ohradila proti pánskemu časopisu, ktorý ju digitálne zoštíhlil na svojej obálke.

Chceli skryť jej tuk na bruchu

A hoci je herečka rada, že v súčasnosti sa ženy až tak neodsudzujú na základe toho, akú majú veľkosť, ako sa ukázalo, stále to nie je ideálne. Predtým, ako sa pustila do natáčania filmu „Lee“, Kate vraj úplne prestala cvičiť, aby jej telo vyzeralo autenticky jemné. To sa však očividne nepáčilo štábu. „Je tam časť, kde Lee sedí na lavičke v bikinách… A jeden zo štábu prišiel medzi zábermi a povedal: Možno by si mala sedieť vzpriamenejšie,“ spomínala Kate v rozhovore.

„Aby nebolo vidieť moje faldy na bruchu? Ani náhodou! Bolo to zámerné, vieš?“ znela odpoveď herečky na túto požiadavku. Ak by ste si však mysleli, že herečke vadí, že nevyzerala vo filme dokonale, mýlili by ste sa. „Práve naopak. Som na to hrdá, pretože na mojej tvári je môj život, a to je dôležité. Ani by mi nenapadlo zakrývať to,“ vysvetlila Kate.

„S každým ďalším rokom som so sebou spokojnejšia. Vďaka tomu môžem dovoliť, aby sa názory ostatných vyparili,“ priznala na záver herečka, ktorej neprekážajú vrásky či nejaké kilá navyše.