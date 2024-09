Kristína Tormová prezradila, že doma nemá veci, ktoré ľudia považujú za bežné. Toto by ste u nej hľadali len ťažko

Je herečku, spisovateľkou, komičkou, no je tiež mamou. Kristína Tormová má rodičovstvo v malíčku a dbá na to, aby sa jej deti nespoliehali len na výdobytky doby.

Herečka a spisovateľka Kristína Tormová najnovšie prijala pozvanie do Bekimovho horúceho kresla. S Bekimom sa porozprávala na širokú škálu tém – od abstinencie od alkoholu, cez život s ADHD a tiež o jej deťoch, že netrávia čas pred obrazovkami, keďže doma žiadne nemajú.

Televízor u nich nenájdete

Kristína je hrdou mamičkou troch detí a svojim deťom sa naplno venuje. Dokonca natoľko, že vôbec netrávia čas pred televízorom, alebo nemajú v ruke tablet. Jedno z toho pritom herečka ani nemá – televízor by ste u nej doma hľadali len ťažko. „Ten sme mali, ale sme ho nezapínali, tak sme ho darovali deťom do detského domova v Brezne,“ prezradila herečka.

Tablet síce doma má, no nepoužíva ho na to, aby zabavila ratolesti. Vysvetlila: „Mám doma tablet, ale nedávam ho deťom.“

Bekim následne začal vysvetľovať, že je doba, kedy mamičky svojim deťom bežne dajú do rúk telefón počas jedenia. „To decko nemá ešte ani rok a potom ti to odôvodní tak, že veď chcem sa v kľude najesť. Ale tak dvadsať rokov dozadu sa proste tiež vedeli v kľude ľudia najesť a nemuseli deťom dávať tablety,“ opísal, čo vidí na verejných miestach.

Namiesto videí čítanie

Herečka následne zareagovala tak, že netreba mamičky odsudzovať a že niektoré na to môžu mať dobrý dôvod. Ona však takto svoje deti nezabáva. „Ja si všeobecne myslím, že môžu deti pozerať, ale ja som si to tak určila, keď boli malé, že kým nerozumejú príbehu, načo im budem púšťať nejaké oblbováky… Že keď budú rozumieť príbehu, čo ich naučím cez knižky, tak potom akože môžu pozerať. To mi dáva význam. Samozrejme, buď si večer pozrú niečo krátke, alebo keď sú choré, tak to ani neobmedzujem, to hlavne že žijú, chudáci,“ prezradila Tormová svoj pohľad na vec.

„Keď im to nedáš, ony sa vynájdu. Ja mám pocit, že dieťa sa najlepšie začne baviť, keď sa nudí,“ dodala herečka. Všetky tri deti pritom baví čítanie. Staršie – 11-ročné dvojičky už čítajú samy a 5-ročnému Alanovi zas stále číta jeho mama. O dcérke Matilde herečka dokonca prezradila, že jej niekedy nestíha kupovať knihy, keďže v knižnici už všetko prečítala.