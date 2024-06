„Krásne horí ruský S-300 na ruskom území.“ Ukrajinci západnými zbraňami zničili raketový systém v Rusku

Ukrajinské sily v pondelok uviedli, že na ruskom území úspešne zasiahli ruský raketový systém S-300 pomocou zbraní dodaných Západom. Referuje o tom web spravodajskej televízie CNN.

„Krásne horí. Je to ruský S-300. Na ruskom území. Prvé dni po povolení použiť západné zbrane na nepriateľskom území,“ napísala ukrajinská vicepremiérka a ministerka pre reintegráciu dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková na Facebooku a pripojila obrázok, ktorý mal znázorňovať útok.

Ukrajinský zásah ruského raketového systému sa udial len niekoľko dní po tom, ako americký prezident Joe Biden udelil Ukrajine povolenie vykonávať obmedzené útoky s použitím amerických zbraní na ruskom území v okolí Charkivskej oblasti, a po tom, ako niekoľko európskych krajin zrušilo obmedzenia týkajúce sa použitia týchto zbraní.

Ukraine using it's new ability to strike Russian territory with spectacular effect, taking out more of Russia's pricey and increasingly rare S-300/S-400 anti-aircraft batteries around Belgorod.

Footage from sad Russians yesterday. https://t.co/MNd9VFgLH2 pic.twitter.com/CplG0wMtL3

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) June 3, 2024