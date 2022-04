Kotleba sa zrejme tak skoro v politike neobjaví. O mandát poslanca by sa mohol uchádzať až v roku 2028

Predseda strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba nielenže prišiel svojím odsúdením o poslanecký mandát, ale nebude môcť kandidovať do Národnej rady SR ani v riadnom termíne volieb v roku 2024. O mandát poslanca by sa mohol uchádzať v roku 2028, keď sa majú v ďalšom riadnom termíne konať parlamentné voľby. Vyplýva to z platnej slovenskej legislatívy.

„Musí požiadať o zahladenie trestu a až potom môže kandidovať. Osobne si myslím, že nebude môcť kandidovať v roku 2024,“ povedala pre agentúru SITA odborníčka na trestné právo Lucia Kurilovská.

O zahladenie musí Kotleba požiadať

Najvyšší súd SR odsúdil Kotlebu v kauze rozdávania šekov na šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden a pol roka. Zákon o podmienkach výkonu volebného práva hovorí, že prekážkou práva byť volený je právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené. O zahladenie musí Kotleba požiadať.

Podľa Trestného zákona súd môže zahladiť odsúdenie, ak odsúdený viedol po výkone alebo odpustení trestu, alebo po premlčaní jeho výkonu riadny život nepretržite po dobu najmenej tri roky, ak ide o odsúdenie na trest odňatia slobody neprevyšujúci jeden rok.

Najvyšší súd SR v utorok 5. apríla tohto roka v kauze šekov zrušil nepodmienečný trest štyri roky a štyri mesiace väzenia, ktorý ešte v roku 2020 uložil Kotlebovi Špecializovaný trestný súd. Najvyšší súd poslanca nanovo uznal za vinného, uložil mu nižší trest, a to šesť mesiacov s podmienečným odkladom na jeden a pol roka. Kotleba bol odsúdený za odovzdávanie šekov v sume 1 488 eur, ktoré predstavujú nacistickú symboliku.