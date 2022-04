Marián Kotleba končí v dôsledku odsúdenia ako poslanec Národnej rady. ĽSNS už oznámila jeho nástupcu

Šéf ĽSNS Marian Kotleba príde o mandát poslanca Národnej rady (NR) SR v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin. Vyplýva to z vyjadrení prokurátora aj obhajcu. Poukázala na to aj organizácia Via Iuris. Parlamentný mandátový a imunitný výbor stratu mandátu zatiaľ nepotvrdil.

„Najvyšší súd uznal Kotlebu vinným z prečinu prejavov sympatií k fašizmu alebo inému podobnému hnutiu, ktoré smeruje k potláčaniu práv a slobôd. (…) Rozhodnutie súdu znamená aj to, že Kotleba príde o svoj poslanecký mandát,“ poukázala Via Iuris.

Nahradí ho Slavěna Vorobelová

Dodala, že odsúdenie Kotlebu na šesť mesiacov podmienečne je spodná hranica v danom paragrafe. Kotlebu odsúdil Najvyšší súd SR pre šeky v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou. Rozsudok je právoplatný.

Odsúdeného poslanca by mala v parlamente nahradiť Slavěna Vorobelová. Pre TASR to potvrdil hovorca strany ĽSNS a poslanec Martin Beluský. Ide o predsedníčku strany Národná koalícia, ktorá figurovala na kandidátke ĽSNS v posledných parlamentných voľbách, zistila TV Markíza.

Kotleba rozdával kontroverzné šeky v hodnote 1488 eur 14. marca 2017, teda v deň výročia vyhlásenia Slovenského štátu. Trom rodinám ich odovzdal v sídle Obchodnej akadémie v Banskej Bystrici. Znalci pred ŠTS potvrdili, že čísla 14 a 88 sú medzinárodnou šifrou medzi extrémnymi pravičiarmi.