Koronavírusom sa môžete nakaziť aj dvakrát, príznaky môžu byť dokonca silnejšie, priebeh ťažší

Pacienti, ktorí už raz prekonali ochorenie COVID-19, môžu po opätovnej nákaze novým druhom koronavírusom pociťovať dokonca silnejšie príznaky. Vyplýva to zo zistení štúdie zverejnenej v pondelok v prestížnom medicínskom časopise The Lancet Infectious Diseases, o ktorej v utorok informovala agentúra AFP.

Štúdia zároveň potvrdila, že nakaziť sa novým druhom koronavírusu je možné viackrát. Jej autori taktiež otvorili diskusiu o tom, či je vôbec možné vybudovať si imunitu proti tomuto vírusu, približuje AFP.

Muž mal pri druhej nákaze ťažší priebeh

Štúdia podrobne sleduje prvý prípad opätovnej infekcie v Spojených štátoch – najhoršie postihnutej krajine sveta v počte prípadov nákazy aj úmrtí. Ide o 25-ročného muža zo štátu Nevada, ktorý mal prvý pozitívny test na koronavírus 18. apríla, vyliečil sa však v domácej karanténe. V máji mu boli urobené dva testy, ktoré mali oba negatívny výsledok.

Po 48 dňoch od prvotnej nákazy sa však uňho 5. júna opätovne potvrdila infekcia koronavírusom SARS-CoV-2, tentokrát však inou mutáciou, a priebeh jeho ochorenia sa zhoršil natoľko, že musel byť hospitalizovaný a pripojený na kyslíkový prístroj.

Prečo sa človek môže nakaziť opätovne?

Príčina opätovnej nákazy má podľa autorov štúdie dve vysvetlenia: pacient mohol byť vystavený silnejšej dávke koronavírusu SARS-CoV-2 ako pri prvej nákaze alebo mohlo ísť o agresívnejšiu odnož tohto vírusu. Okrem prípadu tohto Američana štúdia tiež spomína štyri ďalšie známe prípady opätovného nakazenia koronavírusom, a to v Belgicku, Holandsku, Hong Kongu a Ekvádore.

Prípady opätovnej nákazy sú momentálne známe len výnimočne. Vedci však v tejto súvislosti pripomínajú, že u mnohých nakazených sa príznaky ochorenia COVID-19 neprejavia a aj ich prvotný test je preto väčšinou negatívny. Ak sa im teda ochorenie aj neskôr potvrdí, je takmer nemožné zistiť, či už v minulosti nakazení neboli.

Informácií stále nie je dostatok

Nové zistenie by podľa vedcov mohlo ovplyvniť najmä vývoj vakcíny proti koronavírusu. “Možnosť opätovnej nákazy by mohla mať zásadný dosah na to, ako rozumieme imunite voči (ochoreniu) COVID-19 – najmä keď nám chýba účinná vakcína,” vyjadril sa jeden z autorov štúdie Mark Pandori z Nevada State Public Health Laboratory. Zároveň dodal, že na lepšie porozumenie toho, ako funguje imunita proti koronavírusu a prečo majú prípady tzv. reinfekcie pravdepodobne sťažený priebeh nákazy je potrebný podrobnejší výskum.

Podľa vedcov v súčasnosti neexistujú dôkazy, že by ľudia, ktorí sa uzdravili z ochorenia COVID-19, boli chránení pred opätovnou nákazou. Autori štúdie zároveň upozorňujú, že nemajú dostatok informácií o tom, ako dlho protilátky po prekonaní infekcie koronavírusom zostávajú v ľudskom tele.