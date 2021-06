Koronavírus naozaj mohol uniknúť z čínskeho laboratória. Správa pochádza z výskumného centra, píšu americké médiá

Teória o tom, že koronavírus mohol uniknúť z laboratória v čínskom meste Wu-chan je “dôveryhodná” a mala by sa podrobnejšie preskúmať. Vyplýva to zo správy amerického výskumného centra, o ktorej v utorok informoval denník The Wall Sreet Journal (WSJ).

Denník sa odvolal na nemenované zdroje oboznámené s obsahom tohto utajovaného dokumentu. Správu pripravilo v máji 2020 výskumné pracovisko Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) v Kalifornii, ktoré je inštitúciou federálnej vlády USA. Na tento dokument sa i svojom vlastnom vyšetrovaní pôvodu koronavírusu odvolalo aj americké ministerstvo zahraničných vecí počas posledných mesiacov vlády exprezidenta Donalda Trumpa, píše WSJ.

Správa o pôvode koronavírusu

Štúdia výskumného centra LLNL je založená na analýze genómu nového koronavírusu. Hovorca laboratória sa k článku WSJ odmietol vyjadriť. Nový americký prezident Joe Biden v apríli informoval o tom, že poveril spravodajské služby USA vypracovaním správy o pôvode koronavírusu.

Tajné služby podľa neho aktuálne pracujú s dvoma pravdepodobnými teóriami o pôvode vírusu, ktorými sú únik z laboratória a infikovanie ľudí pri kontakte s nakazeným zvieratami. Zatiaľ však nedospeli ku konkrétnym záverom.

Americký denník The Washington Post nedávno s odvolaním sa na zdroje z prostredia amerických spravodajských služieb napísal, že traja pracovníci Wuchanského virologického inštitútu (WIV) v novembri 2019 ochoreli a museli vyhľadať nemocničné ošetrenie, pričom sa u nich prejavili príznaky podobné ochoreniu COVID-19. Stalo sa tak viac ako mesiac predtým, než Čína oficiálne oznámila svetu, že vo Wu-chane dochádza k šíreniu nového druhu koronavírusu vyvolávajúceho vážne respiračné ťažkosti.

Koronavírus už v roku 2012?

WSJ tiež informoval, že vedci z wuchanského inštitútu sa v roku 2012 podieľali na výskume v opustenej bani v provincii Jün-nan na juhozápade Číny, kde sa vtedy u niekoľkých baníkov prejavili symptómy ochorenia podobného zápalu pľúc. Traja z nich chorobe podľahli. Výskumníci z bane, v ktorej žili netopiere, odobrali vzorky a údajne v nich identifikovali viacero nových typov koronavírusov.

Americké úrady obviňujú čínsku vládu zo zahmlievania pôvodu koronavírusu, Peking však takéto obvinenia rázne odmieta. Výskumná misia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) mohla navštíviť Wu-chan až vyše roka po začiatku pandémie, k jednoznačným zisteniam o počiatkoch pandémie však nedospela.

Tím expertov WHO po návrate z Číny označil teóriu o úniku vírusu z miestneho laboratória za “mimoriadne nepravdepodobnú”. Odborníci WHO vtedy uviedli, že koronavírus sa pravdepodobne preniesol zo zvierat na človeka; ako konkrétne k tomu došlo, však nezistili. Za najpravdepodobnejší pôvodný zdroj nákazy vedci označujú netopiere.

Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Mike Ryan sa v pondelok vyjadril, že táto inštitúcia OSN nemôže donútiť čínsku vládu, aby jej poskytla bližšie informácie o pôvode koronavírusu. Dodal však, že WHO iniciuje vykonanie nových štúdií, ktoré posunú pochopenie pôvodu nákazy koronavírusom na “vyššiu úroveň”, píše agentúra Reuters.