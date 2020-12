Koronavírus dokáže prekonať ochrannú bariéru a cez nos môže napadnúť mozog

Stále len zisťujeme, ako organizmus reaguje na prítomnosť nového koronavírusu a ako preniká do jeho jednotlivých častí. Myšlienka, že by SARS-CoV-2 mohol preniknúť až do nervového systému je desivá a predbežné výsledky pritom nevyzerajú vôbec dobre.

Horná časť nosovej dutiny, známa ako nazofarynx, sa považuje za jedno z prvých miest infekcie a replikácie nového koronavírusu a môže tiež predstavovať slabé miesto v obrane nášho mozgu.

SARS-CoV-2 prekoná bariéru

Ľudský mozog chráni hematoencefalická bariéra, ktorá od neho oddeľuje prípadné toxíny či patogény. Avšak, niektoré vírusy, vrátane niekoľkých koronavírusov, sú schopné cez túto bariéru preniknúť. A, bohužiaľ, SARS-CoV-2 vyzerá, že je jedným z nich, uvádza portál Science Alert.

Tím vedcov z Charité – Universitätsmedizin Berlin skúmali pomocou vzoriek odobratých z 33 pitiev pacientov, ktorí zomreli na COVID-19 s priemerným vekom 72 rokov. Svoje zistenia uverejnili v časopise Nature Neuroscience.

Pomocou najnovších technológií vedci analyzovali vzorky odobraté z čuchovej sliznice a zo štyroch častí mozgu. Vzorky sa testovali na prítomnosť genetického materiálu SARS-CoV-2.

Cez čuchový nerv

A ten, žiaľ, objavili v sliznici, ako aj v niekoľkých oblastiach mozgu. Vedci začali pátrať, ako sa tam dostal a ako možnú cestu okolo hematoencefalickej bariéry identifikovali dlhé vláknité výčnelky čuchových nervov.

V analýze tiež našli stopy RNA koronavírusu aj v oblastiach mozgu, ktoré nemajú priame spojenie s čuchovým nervom, čo naznačuje, že sa sem vírus mohol dostať aj inou cestou.

Mohlo to byť napríklad cez endotelové bunky, ktoré majú povolený prechod cez hematoencefalickú bariéru, kvôli prenášaniu životne dôležitých zdrojov pre mozgovú sústavu.

Pravdou ale je, že pitvy sa robili na zosnulých s veľmi ťažkými prejavmi COVID-19. U ľudí s miernymi či ľahkými prejavmi sa preto koronavírus do mozgu preniesť nemusí.