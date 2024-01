Kórejské „umelé Slnko“ dostalo významný upgrade. Plazmu o teplote viac ako 100 miliónov stupňov udrží stabilnú 5 minút

Kórejský supravodivý tokamak KSTAR, teda experimentálny fúzny reaktor, získal významné vylepšenie. Toto zariadenie, ktoré sa snaží odhaliť tajomstvá jadrovej fúzie, po novom dokáže udržať v sebe extrémne horúcu plazmu oveľa dlhšie.

Dostal nový divertor

Tokamak KSTAR, ako uvádza IFL Science, sa nachádza v juhokórejskom meste Tädžon. Jeho cieľom je pochopiť princípy jadrovej fúzie a jej udržanie na neobmedzený čas. Vo vnútri tokamaku sa nachádza plazma zohriata až na 100 miliónov stupňov Celzia. Aj preto sa takéto zariadenia prezývajú „umelé Slnko“.

Tokamak KSTAR, ako sa uvádza v tlačovej správe, získal nový divertor. Toto zariadenie je kľúčové pre fungovanie tokamaku, lebo oddeľuje plazmu od stien reaktora, a taktiež odvádza nečistoty – ťažké ióny, ktoré vznikajú počas reakcie, tzv. fúzny popol.

Pôvodný uhlíkový divertor bol nahradený za volfrámový. Ten dokáže lepšie odolávať vysokým teplotám. S jeho vývojom sa začalo v roku 2018. Nedávno nainštalovaný divertor pozostáva zo 64 kaziet a obklopuje dno vákuovej komory, teda „srdca“ tokamaku.

Vďaka novému divertoru vedci veria, že KSTAR dokáže udržať plazmu o teplote viac ako 100 miliónov stupňov Celzia až 300 sekúnd stabilnú. To je 10-násobne dlhšie, než sa im to darilo s uhlíkovým divertorom. Jeho testovanie bude prebiehať do februára 2024 a dosiahnuť plazmu stabilnú po dobu 5 minút by chceli stihnúť do konca roku 2026.

Čo je fúzia, a prečo sa tokamak neroztopí?

Vo vnútri tokamaku sa plynné vodíkové palivo mení pôsobením tlaku a teploty na úrovni desiatok až stoviek miliónov stupňov Celzia na plazmu. Aby sa tokamaky pri takej veľkej teplote neroztopili, plazma, v ktorej jadrová fúzia prebieha, je udržiavaná v silnom magnetickom poli.

Fúzia sa považuje za svätý grál energetiky. Je opakom jadrového štiepenia, ktoré sa bežne využíva v jadrových elektrárňach. Fúzia napodobňuje jav, ktorý sa odohráva vo vnútri hviezd, teda aj na našom Slnku. Pri pôsobení vysokej teploty a tlaku sa jadrá vodíka zlúčia a uvoľnia veľké množstvo energie. Problémom je udržať tento proces stabilný dlhý čas a tým zabezpečiť dodávku energie.

Po svete prebieha množstvo podobných experimentov ako KSTAR. Len pred mesiacom Japonsko ohlásilo spustenie momentálne najväčšieho tokamaku na svete, experimentálneho fúzneho reaktora JT-60SA.