Kontroverzný raper musel predať svoju 57-miliónovú vilu za zlomok: Jej hodnota klesla o 63,36 % kvôli tomu, čo urobil

Vila bola navrhnutá zlatými rukami japonského architekta a laureáta prestížnej Pritzkerovej ceny menom Tadao Ando. Pritzkerovu cenu pritom v umeleckom svete poznáme ako „Nobelovu cenu za architektúru“, čo laikom napovedá o nesmiernej hodnote jeho životného diela. O správe napísal portál Prestige.

Ani známy raper neodolal, keď sa dopočul, že sa na trhu objavila prímorská nehnuteľnosť v Malibu, ktorej dizajn je výsledkom duševnej reflexie renomovaného umelca. Kanye West, alebo Ye ju nakoniec kúpil za 57,3 milióna dolárov.

Kanye’s $57.3 million dollar Malibu house is in fact the pad of my dreams pic.twitter.com/bvQuLxeYgk

— Kim (@TheKimbino) September 20, 2021