Kontroverzný názor Juraja Loja mnohých prekvapil. Bez okolkov prehovoril o tom, čo je podľa neho znakom mužnosti

Ľudia ho poznajú najmä ako herca, no ukázalo sa, že je aj skvelý tanečník. V súkromí je zas hlavou rodiny, ktorú tvorí jeho manželka a ich tri deti. Má tak množstvo tvárí, no jedna stránka u neho prevláda.

Článok pokračuje pod videom ↓

Herec Juraj Loj roky tvorí pár s hereckou kolegyňou Zuzanou Kanócz a spoločne vychovávajú tri deti. Nedá sa tak pochybovať o tom, že je rodinne založený muž a toto tvrdenie potvrdzuje aj jeho odpoveď na Adelinu otázku v relácii Trochu inak s Adelou od STVR. Spoločne sa totiž pozreli na to, čo znamená byť mužom.

Aký má byť muž

Keďže je Juraj Loj milujúci otec, Adelu zaujímal jeho názor na tvrdenie, že „muž by mal byť tvrdý“ a rozhodne by nemal byť na verejnosti nežný. Ako sa ukázalo, herec s odpoveďou na túto otázku nemal problém, keďže má na to jasný pohľad, ktorý by mohli niektorí považovať za kontroverzný.

„Byť nežný sa v dnešnej spoločnosti považuje za slabosť, za nechlapskosť. Ale ja to mám práve naopak. Byť nežný voči ženám, voči deťom, voči starším ľuďom či voči samému sebe, to je podľa mňa prejav nejakej vyspelosti a mužskej sily v podstate,“ povedal a dodal: „Ja si neviem predstaviť, že by som pri troch deťoch v sebe nemal nehu. A ak aj som možno dovtedy nemal, tak tie deti ju do mňa vlievajú každý deň.“