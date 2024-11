Kontroverzné priznanie Olivera Andrásyho, ktoré mnohých zaskočí. Neuveríte, čomu sa najviac vyhýba

Televízna zábava bez neho? Mnohí si to vedia len ťažko predstaviť. Hlavne tí starší, ktorí si ho pamätajú z legendárnych zábavných relácií, ako sú Aj múdry schybí alebo Dereš. Dnes je z neho dôchodca, ktorý na seba „bonzol“ zaujímavú vec. Jeho priaznivci sa budú čudovať.

Baví ho história

Humorista a scenárista Oliver Andrásy bol známy svojím účinkovaním v úspešných projektoch, na ktorých sa podieľal so svojou zábavnou kolegyňou a moderátorkou Eňou Vacvalovou. Zábavné relácie mu jednoducho prischli a hoci sa im moderátor venoval dlhé roky, dáva prednosť radšej niečomu inému, ako píšu Topky.

„Ja som vysadený na históriu. Keď nájdem nejaký dokument z histórie, najmä britskej, lebo ja som taký britský royalista, tak to pozerám. Aj s manželkou, keby nás niekto počúval, tak by sa za hlavu chytal, lebo my sa bavíme o kráľovnej Viktórii, o Alžbete I., všelijakých anglických kráľoch,“ prezradil Oliver.



Vlastné relácie nepozeral