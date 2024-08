Konšpirátor Machala aj hovorca expremiéra Mečiara: Toto sú členovia Rady STVR, menovaní ministerkou Šimkovičovou

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vo štvrtok 1. augusta na základe výberového konania vymenovala nových členov Rady Slovenskej televízie a rozhlasu (STVR). Stali sa nimi Jarmila Mikušová, Lukáš Machala, Peter Benčurík a Jozef Krošlák. Šimkovičová vybrala troch kandidátov na základe odporúčania komisie, štvrtý bol vymenovaný na návrh ministra financií Ladislava Kamenického.

„Päťčlenná hodnotiaca komisia zasadala 24. júla a vypočula 19 kandidátov, ktorí splnili formálne požiadavky a zúčastnili sa na osobnom pohovore,“ cituje TASR rezort kultúry.

Konšpirátor aj Mečiarov hovorca

Noví členovia rady nie sú žiadni nováčikovia a neznáme tváre. Lukáš Machala sa po predčasných voľbách stal generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva kultúry. Známy je napríklad tým, že je obdivovateľom Vladimíra Putina, šíri hoaxy o chemtrails alebo iluminátoch a prednedávnom v relácii Reportéri, vo vtedajšom RTVS konšpiroval o tom, či je Zem skutočne guľatá. Machala sa pritom netajil, že v novej STVR dostanú pod novým vedením priestor aj názory z „opačného spektra“, a teda aj konšpiračné teórie či hoaxy.

Okrem toho ide o blízkeho človeka ministerky Šimkovičovej. Tá mu v apríli prenajala sálu v kaštieli v Budmericiach, kde oslávil svoje 50. narodeniny. Kým v minulosti tu ľudia za prenájom napríklad na svadbu zaplatili 400 eur, Machala za dva dni zaplatil 100 eur.

Peter Benčúrik v minulosti pôsobil ako člen dozornej rady v Palma Group, ale aj ako viceprezident finančnej skupiny Slavia Capital, píše denník Pravda. Práve Slavia Capital bola v minulosti cez meno Martina Kvietika spájaná so Slovenskou národnou stranou. Ako v minulosti upozornil Denník N, vo firme dlhé roky pracovala manželka Petra Plavčana, bývalého ministra školstva za SNS. V súvislosti s prideľovaním eurofondov sa hovorilo o priamom napojení na šéfa národniarov, Andreja Danka.

Jozef Krošlák nie je pre STVR žiadnou neznámou. V minulosti pôsobil ako riaditeľ regionálnych štúdií v tom čase STV, píše denník SME. V čase, keď bol Vladimír Mečiar premiérom, pôsobil ako jeho hovorca, neskôr aj ako asistent ministra vnútra Gustáva Krajčiho v Mečiarovej vláde. Bývalému šéfovi úradu banskobystrickej župy Milanovi Mrázovi z HZDS robil mediálneho poradcu. Istý čas pracoval aj v TASR, kam bol menovaný bývalým šéfom STV Štefanom Nižňanským.

Do STVR sa vracia aj Jarmila Mikušová, ktorá bola členkou rady RTVS až do jej zániku. Od roku 2018 do 2020 pôsobila ako generálna riaditeľka nemocnice v Nitre, upozornila Pravda.

Chýbajú ešte ďalší členovia

Rada STVR má mať deväť členov. Zvyšných piatich budú voliť poslanci Národnej rady SR, a to na základe návrhu parlamentného výboru pre kultúru a média. Ako uviedol predseda výboru Roman Michelko (SNS), nominácie môžu byť predkladané do 9. augusta. Očakáva sa, že zasadnutie výboru a voľba sa uskutoční okolo 6. septembra.

Nové menovanie rady je spojené so zákonom, ktorým zanikla RTVS a zmenila sa na STVR. Na jej čele skončil generálny riaditeľ Ľuboš Machaj aj členovia orgánu. Úlohou novej rady bude voliť generálneho riaditeľa, ktorého zároveň bude mať kompetenciu odvolať.