Koniec nekonečným radom na úradoch: Desiatky tisíc Slovákov si vydýchnu, niektoré veci vybavíte po novom z domu

Slovensko sa chystá na zásadnú modernizáciu systému sociálnych dávok. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorá je momentálne v pripomienkovom konaní, prinesie množstvo zmien. Cieľom je zjednodušiť celý proces poskytovania dávok, vybavovať by ich bolo možné elektronicky.

Jednou z najvýznamnejších zmien bude zavedenie tzv. proaktívnych dávok. Tieto, napríklad, materské či tehotenské dávky, budú môcť byť poskytované automaticky, a to na základe údajov, ktoré Sociálna poisťovňa získa od lekárov alebo zamestnávateľov, ako je napríklad očakávaný dátum pôrodu alebo dátum posledného pracovného dňa. Týmto spôsobom sa proces výrazne zjednoduší a zrýchli.

Online žiadosť o dôchodok

Rovnakým spôsobom by mali fungovať aj žiadosti o dôchodky, ktoré bude možné podávať online. Tento krok uľahčí administratívu aj pre žiadateľov o dôchodok z II. piliera, ktorý si už nebudú musieť osobne vybavovať v pobočkách Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkových správcovských spoločnostiach.

Zmeny sa týkajú aj výmeny údajov medzi inštitúciami. Sociálna poisťovňa už nebude potrebovať od poistenca, aby znovu predkladal rovnaké informácie, ktoré sú už v systéme. Údaje, ktoré poskytne lekár alebo zamestnávateľ, budú priamo doň integrované.

Novela tiež prinesie zmeny v administratíve zamestnávateľov, ktorí už nebudú musieť oznamovať každý výpadok poistenia v dôsledku pracovnej neschopnosti. Zároveň bude možné elektronicky oznamovať pracovné úrazy a choroby z povolania, čím sa zjednoduší spracovanie týchto informácií.

Postupný účinok, zmeny musia ešte schváliť

Tieto opatrenia budú do praxe uvádzané postupne. Napríklad, zavedenie proaktívnych dávok by malo byť funkčné od apríla 2026, pričom od tohto dátumu by mali mať občania možnosť elektronicky požiadať o dôchodky. Niektoré ďalšie zmeny, ako sú úpravy informačnej povinnosti dôchodkových správcovských spoločností, nadobudnú účinnosť až od začiatku roka 2028. Všetko bude závisieť od prípadného schválenia či neschválenia novely parlamentom.

Novela a jej implementácia sú súčasťou Plánu obnovy a odolnosti, ktorý zahŕňa digitalizáciu administratívnych procesov a zavedenie digitálnych riešení pre 16 vybraných životných situácií, ako je narodenie dieťaťa, choroba, odchod do dôchodku, či úmrtie.