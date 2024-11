Komédia na Netflixe pobláznila Slovákov, hltajú ju ako diví: Jedna vec vás od jej sledovania ale môže odradiť

Je síce len polovica novembra, no mnohí z nás už Vianocami priam žijú. Niet sa čo čudovať, leňošenie na gauči pred oddychovým programom znie veľmi lákavo. A ak po uponáhľanom týždni túžite konečne spomaliť, máme pre vás jeden tip, pri ktorom zaručene odreagujete.

Slovákov na Netflixe opäť raz opantala filmová novinka a ako už asi tušíte, s vianočnou tematikou. Nesie názov Hot Frosty alebo v češtine Planoucí sněhulák a v našich končinách v rebríčku Top 10 dokonca pokorila snímku Meet Me Next Christmas, ktorá streamovacej službe vládla takmer celý uplynulý týždeň, ukazujú dáta FlixPatrolu.

V prípade Horúceho snehuliaka ide taktiež o komédiu, ktorá v sebe mieša prvky romantiky a dokonca fantasy žánru. Už na začiatku filmu zistíte prečo.

Oživí snehuliaka a cesta za láskou sa môže začať

Hlavnou hrdinkou tohto vianočne ladeného filmu je mladá vdova (Lacey Chabert), ktorá svojím šálom oživí snehuliaka. A spoločne sa vydávajú na cestu za hľadaním lásky, opisuje distribútor. Ak vám to znie šialene, treba myslieť na to, že ľudia zbožňujú vianočné zázraky. A ak sa radi utápate v takomto rozprávkovom svete, možno vám film zahrá na nôtu.

No asi nikoho neprekvapí, že nesadol každému. Streamovací gigant ho uviedol len pred dvoma dňami, takže je možné, že sa hodnotenia, ktoré mu aktuálne svietia, ešte zmenia, no zatiaľ to nevyzerá najlepšie. Na ČSFD má 41 % a na portáli IMDb o niečo vyššie hodnotenie, 5,8/10. Takže ak si zakladáte pri výbere filmov na vysokých percentách či číslach, tieto vás môžu odradiť.

Komédia rozdelila ľudí na dve skupiny

„Naivná, občas ľahko vtipná, občas trápna vianočná komédia, ktorá rozhodne nenadchne, ale ani ma vyslovene neurazila,“ zhodnotil jeden z divákov. „Horúci snehuliak je novou variáciou na známu tému oživeného snehuliaka, podobne ako to bolo v známejšom filme Jack Frost. Film má vianočnú atmosféru, pár vtipných momentov, ale nič objavného, čo by vo vás zostalo dlhšie než pár dní alebo týždňov,“ zrecenzoval niekto ďalší.

No ozvala sa aj druhá strana a spokojný komentujúci podotkol, že táto snímka pochádza z dielne amerického kanálu Hallmark, ktorý tvorí filmy práve pre toto sychravé obdobie a snímka o vdove a snehuliakovi sa k predvianočnej atmosfére dokonale hodí.