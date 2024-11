Nová komédia spôsobila medzi Slovákmi šialenstvo: Je totálnym hitom, toto sa vám ale nebude páčiť

Pri nákupe v obchode alebo aj pri vylihovaní doma na gauči je zrejmé, že Vianoce už cítiť vo vzduchu. Stromčeky a ozdoby na nás vyskakujú jedna radosť a rovnako aj reklamy. Začali sa objavovať dokonca prvé filmové novinky s tematikou týchto sviatkov. Stačí, ak si otvoríte streamovaciu službu Netflix a medzi najsledovanejšími nájdete film, z ktorého táto atmosféra srší už na prvý pohľad.

Ako ukazujú dáta FlixPatrolu, na prvých priečkach najsledovanejších filmov prakticky po celom svete sa nachádza snímka s názvom Meet Me Next Christmas, alebo ak chcete v češtine, Po roce Vánoce. Medzi Slovákmi je aktuálne druhá a rovnako to vyzerá napríklad aj u našich bratov Čechov. Má to však jeden háčik. Síce ju ľudia v húfoch pozerajú, no nie sú z tohto filmu namäkko.

Hodnotenia sa vám nemusia pozdávať

Meet Me Next Christmas je zasadený do prostredia New Yorku, kde poletuje sneh a zovšadiaľ sa blyštia vianočné svetielka a nechýba v ňom dávka romantiky. Jeho hlavná hrdinka (Christina Milian) je odhodlaná urobiť hádam čokoľvek, len aby sa dostala na vypredaný vianočný koncert. Samozrejme, nie je to len tak a robí to kvôli mužovi svojich snov.

Na ČSFD snímka totálne pohorela a svieti jej slabé hodnotenie 30 %. Na portáli IMDb to vyzerá o niečo lepšie, obstála tu na 5,5/10. Čo a týka hodnotenia slovenských a českých divákov, ešte sa môžu zmeniť, keďže zatiaľ vyjadrilo svoj názor na film len pár ľudí. Či sa tak stane, uvidíme. No ich recenzie sú zatiaľ nekompromisné.

Jedna z diváčok označila film za zbytočný. „Asi v polke ma to zlomilo a vnútorne som umrel,“ nešetril ho ďalší.

Ako sa hovorí, proti gustu žiaden dišputát, pretože každý z nás má na filmy iný vkus, a to je úplne v poriadku. Ak si chcete cez víkend oddýchnuť pri nenáročnej romantickej komédii, môžete dať šancu práve tejto.