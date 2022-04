Kolumbijské mestečko zavalila toxická a veľmi nebezpečná pena. Za problémy si však môžu obyvatelia sami

Obyvatelia mesta Mosquera, neďaleko Bogoty, riešia netradičný a veľmi nepríjemný problém. Ich ulice totiž zavalila extrémne zapáchajúca a hlavne toxická biela pena. O prípade informuje portál The Guardian.

Pena pripomína oblaky a pre niektorých síce môže vyzerať zaujímavo, no úrady radia, aby s ňou obyvatelia v žiadnom prípade neprišli do kontaktu. Pena je totiž toxická a mohla by poleptať kožu. Pochádza zo znečistenej rieky a zakrýva domy či celé autá.

Rieku znečisťujú už roky

„Vystavujeme sa riziku. Niekto by do tej peny mohol spadnúť a nebudeme ho môcť nájsť,“ vyjadrila svoje obavy miestna komunitná líderka Luz Mariela Gómez. Tamojšie deti dokonca nemohli ísť do školy, pretože jediná cesta bola zablokovaná masívnou vrstvou peny.

Ako sa však zistilo, nejde o prvý podobný prípad. Mesto bolo podobným nepríjemnostiam za posledné roky vystavené už viackrát, no zrejme to nebralo dostatočne vážne. Obyvatelia totiž do rieky neprestávajú vyhadzovať odpad či rôzne chemikálie. Zrejme zmiešaním všetkých týchto ingrediencií vznikla spomínaná pena.

Nahromadenie odpadkov v rieke mohlo byť podľa starostu spôsobené aj veľkým množstvom rastlín vo vode. „Sme si vedomí rizík, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku tohto javu,“ povedal starosta na svojom Twitteri.

Úrady však zatiaľ pre obyvateľov nemajú iné rady než to, aby sa jednoducho vyhýbali kontaktu s penou. „Budeme monitorovať a čistiť celú rieku, aby sme zabránili ďalšiemu hromadeniu peny,“ prezradil jeden z vládnych úradníkov.