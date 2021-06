Koľko váži všetok koronavírus na svete? Vedci vypočítali hmotnosť všetkých vírusových častíc dokopy

Štúdií ohľadom nového koronavírusu pribúda. Jedna z nich sa pozrela na to, koľko by mohli vážiť všetky častice koronavírusu SARS-CoV-2 na svete.

Ako jablko či dieťa

Skupina vedcov počítala s tým, že každý infikovaný jedinec nesie na vrchole svojej infekcie asi 10 až 100 miliárd častíc SARS-CoV-2. To naznačuje, že všetky častice vírusu, ktoré infikovali ľudí po svete mali hmotnosť od 0,1 do 10 kilogramov v závislosti od toho, koľko ľudí bolo infikovaných, píše portál Live Science. To môže predstavovať hmotnosť jablka až malého dieťaťa. V prípade celkovej hmotnosti 10 kilogramov predstavuje počet 10 miliónov infikovaných ľudí. To sa síce nezdá veľa, no celé to má širší kontext.

“Vezmite si napríklad atómovú bombu, ktorá má menej ako 100 kilogramov štiepneho materiálu a napriek tomu dokáže spôsobiť obrovskú skazu,” uviedol hlavný autor štúdie Ron Milo v práci publikovanej v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences.

Zložitý výpočet

Na výpočet množstva vírusu použili vedci predchádzajúce merania na opiciach, u ktorých sa zisťoval počet častíc v jednotlivých tkanivách. Potom výpočtom stanovili množstvo vírusových častíc na gram živého tkaniva a následne vypočítali vírusovú nálož v jednom infikovanom človeku.

Niektorí ľudia majú veľkú nálož

Započítavali aj mutácie vírusu počas jednej infekcie u človeka. Zistili, že počas infikovania jedného hostiteľa vírus zmutuje 0,1 až jedenkrát v celom svojom genóme.

Vedci tiež zistili veľké rozdiely v počte vírusových častíc u infikovaných ľudí. V skutočnosti sa môžu líšiť až o päť či šesť radov, čo znamená, že niektorí ľudia môžu mať v sebe aj miliónkrát viac vírusových častíc ako iní.

Zatiaľ nie je jasné, či “superproducenti” vírusu ho dokážu aj viac a rýchlejšie šíriť a tiež nie je jasné, prečo sa v nich vírus tak masívne množí. Vedci uvažujú, že to môže byť dôsledkom toho, že sa človek stretol s viacerými infikovanými osobami v uzavretom priestore.