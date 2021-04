Klub 27 ožíva, vznikli nové piesne mŕtvych interpretov. Na YouTube nájdeš novinky od Cobaina aj Amy Winehouse

Zahŕňa legendy, ktoré odišli priskoro, svet opustili vo veku 27 rokov. Do klubu patrí napríklad Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix či Jim Morrison. Vďaka umelej inteligencii si teraz budete môcť vypočuť nové pesničky práve od interpretov z Klubu 27. Cieľom je šíriť povedomie o tom, aké dôležité je nielen fyzické, ale aj psychické zdravie.

Umelá inteligencia oživí legendy z Klubu 27

Umelá inteligencia vytvorila pesničky od interpretov z Klubu 27, píše portál The Independent. Znamená to, že fanúšikovia si budú môcť vypočuť nové skladby napriek tomu, že Kurt Cobain či Amy Winehouse už nie sú medzi nami. Cieľom projektu nie je len urobiť radosť hudobným fanúšikom. Jeho autori z organizácie Over The Bridge chcú takýmto spôsobom poukázať na to, aké dôležité je myslieť nielen na fyzické, ale aj mentálne zdravie.

Kompilácia pesničiek dostala pomenovanie Drowned in the Sun – Lost Tapes Of The 27 Club a vypočuť si ju môžete na YouTube. Jeden z členov organizácie, Sean O’Connor, v rozhovore pre Rolling Stone milovníkov dobrej hudby vyzýva, aby sa zamysleli nad tým, aké dôležité je mať oporu. „Ako by to vyzeralo, keby každý člen Klubu 27 mal podporný systém? V hudobnom svete sa depresia neraz normalizuje, robí sa z nej niečo romantické. Hudba trpiaceho umelca je vnímaná ako autentická výpoveď,“, hovorí O´Connor.

Vypočujte si Cobaina či Hendrixa

Nová kompilácia vznikla za pomoci programu Magenta od spoločnosti Google. Program vyhodnotí, akú hudbu vytváral umelec pred smrťou a na základe toho vytvorí nové skladby v podobnom štýle. Pri každom z interpretov program hodnotil najmenej 30 piesní. Iný program sa zas postaral o text k skladbe. Vokály k piesni od Nirvany vznikli vďaka Ericovi Hoganovi, ktorý je zodpovedný aj za vznik tribute kapely Nevermind.

Podľa Hogana Cobain písal to, čo práve cítil a umelá inteligencia dokáže jeho štýl tvorby napodobniť lepšie, ako by ste si možno mysleli. Aj keď Cobain zomrel v roku 1994, na moment sa zdá, ako keby sa vrátil medzi živých. Cieľom však nie je len oživiť Cobainovu hudbu. Frontman kapely Nirvana spáchal samovraždu. Kompilácia má byť pripomienkou toho, že nikdy nie je neskoro požiadať o pomoc. Depresia nie je romantická, nemala by byť bežnou súčasťou života človeka. Nikto nie je vo svojom trápení sám.