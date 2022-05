Klietkový chov či preriedenie ľudstva: Takto si deti v 60. rokoch 20. storočia predstavovali rok 2000

Nielen internet či knihy, ale aj produkty iných médií sú dokonalou konzervou minulosti ľudstva. Jeden takýto produkt sa v posledných dňoch dostal na pretras na sociálnej sieti Reddit. Ide o dokrútku, ktorá vznikla v 60. rokoch 20. storočia a jej hlavnými hrdinami sú deti, ktorých sa tvorcovia pýtali, ako si predstavujú rok 2000. A niektoré z ich predpovedí sa skutočne naplnili.

Video s príspevkom, ktorý vznikol v roku 1966 v rámci vedeckej relácie Tomorrow´s World vysielanej britskou stanicou BBC, je novým internetovým virálom. Účinkujúcimi v ňom sú totiž žiaci zo škôl vo Veľkej Británii, ktorých sa tvorcovia pýtali jednoduchú otázku: Ako si predstavujete rok 2000? Na nový virál zo sociálnej siete Reddit upozornil portál LAD Bible.

Jadrové zbrane aj chov dobytka

Už v roku 1966 v tom mali niektorí jasno. Nikto však vtedy netušil, že ich odpovede sa až tak priblížia realite. Jednoduchá otázka totiž v tom čase pre mnohých pôsobila ako sci-fi a nikto nepredpokladal, že tak, ako si to predstavovali žiaci britských škôl, aj napokon bude svet vyzerať. Ako si britské deti predstavovali budúcnosť?

Samozrejme, nikoho neprekvapí, že v roku 1966 si mnohí mysleli, že svet v roku 2000 nebude existovať, keďže všetko živé na našej planéte bude zničené jadrovými zbraňami. Toto sa, našťastie, nesplnilo (a veríme, že v dohľadnej dobe ďalších 2000 rokov ani nesplní). Žiaci ale v predmetnom roku predpovedali, že technologický pokrok bude napredovať míľovými krokmi vpred, čo sa naozaj splnilo.

Predpovedí žiakov bolo v tom čase naozaj hojne, no jedna z tých najpresnejších sa podarila chlapcovi, ktorý sa v myšlienkach zameral na farmárčenie.

„Ovce, kravy a dobytok budú chované v klietkach, nebudú sa môcť pásť na pastvinách, budú chované na jednej kope a spolu,“ povedal, pričom vtedy ešte netušil, ako veľmi sa realite priblíži. V 60. rokoch sa totiž prvýkrát objavili aj prvé „továrenské farmy“, ktoré vznikli práve vďaka technologickému pokroku. Podobné zariadenia po roku 2000 začali vznikať ešte vo väčšom meradle a dnes je štandardom, že na takzvaných „klietkových farmách“ sa bežne nachádza aj 40-tisíc sliepok, 2-tisíc ošípaných a podobne.

Nuda v malých domoch

Ďalšie z detí sa ale zamyslelo aj nad samotnými technológiami, ktoré v roku 2000 ovládnu svet a tiež nebolo ďaleko od pravdy. „Nemyslím si, že to bude také pekné, ako teraz. Všade budú samé stroje, ktoré budú robiť veci za nás. Všetci sa budú nudiť,“ povedalo.

Deti ale zašli ešte ďalej, keď popustili zdanlivú uzdu svojej fantázii aj v prípade bývania. Ľudí podľa nich v roku 2000 malo byť toľko, že ich domy začnú zaberať príliš veľa miesta. Začnú sa teda stavať veľké paneláky s bytmi, ktoré pojmú viac obyvateľov. Predpovedali dokonca aj zmenšenie rodinných domov, ktoré sa nebudú stavať také veľké ako za ich čias. A aj tu mali pravdu. Ako uvádza portál LAD Bible, veľkosť priemerného rodinného domu bola o 20 % menšia v novom tisícročí, než aké sa stavali v 70. rokoch.

Ľudstvo bude treba preriediť

A to najlepšie na záver. Jeden z chlapcov si totiž uvedomoval, že ľudstvo raz dospeje do bodu, kedy bude potrebné ho preriediť. To sa podľa neho v roku 2000 nemalo stať vďaka jadrovým zbraniam, ale nejakým iným spôsobom. Konkrétny dôvod na preľudnenie Zeme ale neuviedol.

Video s predpoveďami školákov si môžete pozrieť nižšie.