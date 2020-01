Klasická rozprávka plná hrôzostrašných výjavov. Z novej adaptácie Janka a Marienky tuhne krv v žilách

Rozprávku o Jankovi a Marienke pozná každý. Nie však vo verzii, ktorá vo všetkých divákoch vyvolá pocity absolútnej hrôzy. Také totiž bude jej najnovšie filmové spracovanie.

Marienka a Janko: Les hrôzy (Gretel & Hansel) je slovenský distribučný názov nového hororu, ktorý do našich kín dorazí už 20. februára 2020. Ako názov hororovej novinky napovedá, nepôjde o milú rozprávku, akú si mnohí z nás pamätajú z detstva. Ústredný motív totiž tvorcovia doplnili o hrôzostrašné výjavy, ktoré vám po zhliadnutí nedajú spať.

Známa rozprávka bratov Grimmovcov sa už dočkala viacerých filmových spracovaní. Toto však sľubuje ozajstnú duchárčinu, čo naznačuje aj najnovší trailer, ktorý sa na internete objavil len nedávno. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Hororová novinka zasadená do dávnych čias nám predstaví súrodencov Marienku a Janka, ktorí putujú do temného lesa, aby si našli prácu a zarobili tak na jedlo. No to, čo ich po ceste naprieč tmavým lesom postretne, nie je nič iné, len číre zlo.

Za scenárom chystaného hororu stojí Rob Hayes, v Hollywoode doposiaľ známy skôr ako kameraman málo známych filmov. Réžie sa ujal Oz Perkis, ktorý sa doposiaľ objavoval vo filmoch ako herec a vidieť sme ho mohli napríklad v komédii Pravá blondínka či v novodobom remaku kultového sci-fi Star Trek z roku 2009.

Lákadlami nového hororového spracovania klasickej rozprávky bratov Grimmovcov bude nepochybne ústredné trio hlavných postáv. Ako Marienka sa predstaví Sophia Lillis (horor TO), jej brata Janka stvárni nováčik Sammy Leakey a zlú čarodejnicu Holdu stvárni Alice Krige (Thor: Temné svety, Silent Hill, seriál The O.A.).

Do slovenských kín novinku Marienka a Janko: Les hrôzy prinesie distribučná spoločnosť Forum Film už 20. februára. Celosvetová premiéra je naplánovaná na koniec januára tohto roka.