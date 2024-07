Kevin Sorbo dostal tri mŕtvice, takmer oslepol a veci sa musel učiť nanovo. Toto ste o seriáli Hercules nevedeli

Vo svete popkultúry existuje niekoľko projektov, ktoré svojho času trhali rekordy na všetkých frontoch. Jedným z notoricky najznámejších televíznych projektov 90. rokov, odhliadnuc od úspechov Pobrežnej hliadky (Baywatch), Aktov X (The X Files), či sitkomu Priatelia (Friends), alebo animáku Simpsonovci (The Simpsons), bol aj tento historicky ladený a gréckou mytológiou popretkávaný fantasy seriál.

A to, že bol naozaj úspešný, dokazuje nielen množstvo epizód, ktoré vznikli, ale aj ďalšie seriály a projekty, ktoré vďaka nemu vznikli. Nebyť totiž televízneho fenoménu Hercules (Hercules: The Legendary Journeys), nemali by sme ani Xenu a možno ani Ryan Gosling by to do veľkého Hollywoodu nikdy nedotiahol.

To, čím je pre dnešnú generáciu milovníkov fantasy seriálov svet Hry o tróny (Game of Thrones), bol kedysi pre generáciu mileniálov Hercules v podaní herca Kevina Sorba. A aj tí už možno naňho zabudli, aj keď ho v rôznych epizódnych úlohách môžeme vidieť v televíznych projektoch dodnes (objavil sa napríklad vo finálnej sérii seriálu O. C. California, v sitkomoch Dharma a Greg a Dva a pol chlapa, ale aj v komiksovke Supergirl).

Poďte si spolu s nami zaspomínať na seriál, ktorý svojho času ašpiroval na prepisy rekordov v sledovanosti aj u nás. A u mnohých z nás dokonca aj vzbudil záujem nielen o fantasy žáner, ale aj o starodávne mytológie.

Začínal ako séria piatich TV filmov

Čo bude možno pre väčšinu prekvapením, Hercules spočiatku nebol zmýšľaný ako dlhodobý televízny projekt. Na začiatok totiž vznikla pätica televíznych filmov, ktoré na svoj úspech nemuseli dlho čakať. Keďže diváci po modernom poňatí príbehov o gréckom polobohovi Herculesovi priam bažili, bolo rozhodnuté.

Piaty film s názvom Hercules in the Maze of the Minotaur slúžil ako rekapitulácia predchádzajúcich štyroch a mal divákov pripraviť na prvú sériu seriálu. Tej sme sa na televíznych obrazovkách dočkali 16. januára 1995 (samozrejme, u nás trošku neskôr, keďže v tej dobe trvalo, kým sa nejaký hit dostal aj na obrazovky niektorej zo slovenských televíznych staníc).

Televízny hit

Seriálová verzia projektu sa stretla s pozitívnymi ohlasmi najmä pre svoj inovatívny prístup v rozprávaní príbehov postáv známych z gréckej mytológie. Vďaka tomu, že seriál bol určený na sydikované vysielanie (teda v rovnakom čase ho vysielali naraz viaceré televízne stanice), dokázal si uzurpovať kusiská z koláčov sledovanosti. Tá bola porovnateľná s ďalším hitom tej éry, uvádzaným rovnakým spôsobom – Pobrežnou hliadkou, ktorej sa čísla sledovanosti darilo zdvihnúť od tretej série aj vďaka príchodu Pamely Anderson. Viac sa môžete dočítať v našom staršom článku.

Bolo tak len otázkou času, kedy sa ďalšie televízne spoločnosti pokúsia priniesť podobný námet a prilákať divákov. Konkurenciou v rokoch 1996 – 1998 bol dobrodružný seriál Sindibádove dobrodružstvá (The Adventures of Sinbad), ale aj Tarzan (Tarzan: King of the Jungle), ktorý vznikol o pár rokov skôr, no ani ten nedokázal k obrazovkám prilákať toľko divákov ako Hercules.

Poameričtený grécky poloboh

