Scenáristov nazvali „chorými“, najdesivejšiu epizódu sa báli vysielať: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o Aktoch X

Na svete neexistuje ikonickejšie a notoricky známejšie duo agentov FBI. A to im niektorí televízni kritici ani neveštili sľubnú budúcnosť. Práve naopak, vplyvný televízny magazín Entertainment Weekly po odvysielaní pilotnej epizódy tvrdil, že sa tento dnes už kultový seriál nedožije viac ako jednej série.

A ako je známe, mýlili sa, pretože seriál Akty X (The X-Files) dokázal na obrazovkách vydržať 9 vysielacích sezón, pričom v polovici vysielania seriálu sa do kín dostal dokonca aj prvý celovečerný film, ktorý dosiahol rovnaký celosvetový úspech.

Znie to priam až neuveriteľne, ale prvá epizóda seriálu, ktorý mnohí narodení v 90. rokoch sledovali poza chrbát svojich rodičov a rukami si pri ňom zakrývali oči, bola na domácej americkej pôde odvysielaná pred 30 rokmi. Televízia FOX seriálu verila a počas testovacieho premietania pilotnej epizódy na jeho konci sa samotný majiteľ televíznej spoločnosti – Rupert Murdoch – postavil a spontánne aj s ostatnými prítomnými tvorcom zatlieskal.

Aj divákov nevysvetliteľné Akty X zaujali. K pilotnej epizóde si 10. septembra 1993 sadlo 12 miliónov Američanov. A sledovanosť neklesala nasledujúcich niekoľko rokov!

Tvorca dnes už kultového seriálu, Chris Carter, pritom dovtedy veľkú skúsenosť s písaním televíznych produktov nemal. V jeho filmografii možno nájsť pár menej známych projektov, dvojica legendárnych agentov FBI ho ale vystrelila na vrchol. Dovtedy si dokonca zarábal cestovaním a písaním pre surferský časopis. Je ale zaujímavé, čo dokázal vytvoriť a najmä, ako mu vlastne napadlo vytvoriť Akty X.

Inšpirovaný prieskumom verejnej mienky

Možno to niekoho prekvapí, no Carter predtým, ako dostal šancu v televízii FOX, písal prevažne rozprávkové, rodinné a komediálne veci pre Walt Disney Pictures. Preto bol novej pracovnej ponuke viac ako otvorený. Ako prezradil v nejednom rozhovore, inšpiráciu pre Akty X našiel v prieskume verejnej mienky, na ktorý natrafil v novinách. V ňom bolo uvedené, že až 3.7 milióna Američanov tvrdí, že boli unesení mimozemšťanmi!

Okrem iných ale jeho ďalšími inšpiráciami boli škandál Watergate a hororový seriál zo 70. rokov Kolchak: The Night Stalker, v ktorom sa tiež riešili mysteriózne prípady.

Ikonická úvodná zvučka bola výsledkom náhody

Dalo by sa povedať, že Akty X by neboli tým, čím sú, nebyť ich ikonických znakov. Tým je nepochybne aj legendárna zvučka, ktorá sa vám možno práve v tejto chvíli preháňa mysľou. Ako vznikla?

Jej autorom je Mark Snow a ten prezradil, že inšpiráciu na úvodnú znelku našiel v pesničke s názvom How Soon Is Now? od rovnako kultovej britskej zostavy The Smiths. Celkový ráz skladby bol ale viac-menej výsledkom náhody, než konkrétneho snaženia. Ako Snow uviedol, nad zvučkou si lámal hlavu niekoľko dní, pričom pracoval niekoľko hodín denne. Keď si už unavený nevedel dať rady, oprel si čelo o lakte a tie položil na klávesy. A náhodou zaznela ikonická pianová ozvena. Tú neskôr zmiešal s „popiskovaním“ a notoricky známa zvučka, ktorá sa dočkala aj niekoľkých tanečných remixov, bola na svete.

Scullyová takmer vyzerala inak

Ďalšou dôležitou premennou, vďaka ktorej seriál u divákov zabodoval, bolo tiež herecké obsadenie. Ústrednému duu, agentom Foxovi Mulderovi (stvárnil ho David Duchovny) a Dane Scullyovej (stvárnila ju britská herečka Gillian Anderson), to na obraze hralo priam až výborne. Preto možno prekvapia tvrdenia, že dvojica sa v súkromí a mimo zraku kamier príliš v láske na začiatku nemala. Veľmi dobrými priateľmi sa dokonca stali až po skončení seriálu v roku 2002, teda po deviatich sezónach spoločného nakrúcania.

V médiách sa tiež objavili informácie, že vedenie herečku Gillian Anderson pôvodne nechcelo obsadiť, pretože podľa nich nebola príliš príťažlivá a v postave si predstavovali skôr nejakú zabudnutú sexbombu. Carter ale všetkých presvedčil o svojej správnej voľbe. Scullyová ale aj napriek výhre na začiatku to neskôr mala nahnuté.

Anderson totiž počas nakrúcania druhej série otehotnela, čo tvorcovia do deja zakomponovali tak, že jej postavu unesú mimozemšťania. Vedenie FOX-u opäť načrtlo otázku jej preobsadenia, s čím ale Carter opäť nesúhlasil.

Jedna epizóda bola taká znepokojivá, že ani FOX ju už neodvysielal

Pre Akty X nebolo vôbec problémom vyrobiť epizódy plné záberov, pred ktorými si aj tí najostrieľanejší diváci zakrývali zrak. Jedna epizóda ale verejnosť pobúrila o čosi viac než akákoľvek iná v dlhej histórii vysielania seriálu.

Išlo o 2. epizódu 4. série, ktorá sa prvýkrát vo vysielaní televízie FOX objavila v októbri 1996 pod názvom Home. Po jej odvysielaní mnohí diváci a spoločnosti, ktoré dohliadajú nad mravným obsahom vysielaným televíziami po celej Amerike, kritizovali stanicu FOX a aj tvorcov z viacerých dôvodov. Predmetná epizóda je totiž preplnená nevhodným obsahom. Začína vraždou novorodencov, je plná násilia a v centre jej diania stojí incestná rodina. Problémom bolo, že FOX epizódu odvysialala bez akéhokoľvek varovania, čo sa jej vypomstilo a trvalo tri roky, kým nabrala odvahu uviesť jej reprízu. Samozrejme, už aj s potrebným varovaním, že predmetná časť môže byť pre niektorých divákov znepokojivá.

Zaujímavé tiež je, že jeden z jej autorov – scenárista James Wong – dostal od producenta list, v ktorom nazval celý tím scenáristov „chorými ľuďmi“.

Epizódy, ktoré nikdy nevyrobili

V dlhej histórii vysielania Aktov X existujú mnohé pamätné epizódy. Ktovie ale, či by sa medzi ne zaradili aj tie, ktoré mali, no napokon nevznikli.

Medzi nimi možno nájsť napríklad epizódu, ktorá mala byť remakom slávneho hororu Noc živých mŕtvol (Night of the Living Dead). Tú mal režírovať George A. Romero (autor pôvodného filmu) a scenár k nej napísal Stephen King. Epizóda ale napokon nevznikla a dôvody dodnes nie sú známe.

Rovnako nevznikla ani epizóda o duchovi Abrahama Lincolna, ktorý má dodnes strašiť v Bielom Dome. Scenáristi ale mali veľa práce s prepisovaním inej, dôležitejšej epizódy, preto im na domyslenie zápletky nezostalo viacej času a už sa k nej potom nikdy nevrátili.