Kedysi spolu chodili, teraz pár len hrajú. Diana Mórova odhalila, aké je to účinkovať po boku Tomáša Maštalíra

Herečku Dianu Mórovú si mnohí pamätajú ešte z čias vysielania Paneláka, iní ju zas hneď identifikujú ako porotkyňu talentovej súťaže. Známa rozhodne je, ale najmä z toho kariérneho súdka. Mnohí preto netušia, že chodila napríklad s Marošom Kramárom alebo Jurajom Mokrým. Medzi jej osudovými mužmi sa však mihol aj muž, s ktorým je teraz vo vzťahu na televíznych obrazovkách.

Podcast to nerieš, moja… vytvorili Zuzana Vačková a Katka Brychtová a nazvali ho podcastom o zamilovaní sa do života po štyridsiatke. Vo svojom štúdiu už privítali viacero zaujímavých hostí od Soni Norisovej cez Bibi Škoricu Ondrejkovú až po Danielu Hantuchovú. Témy na rozhovor majú skutočne rôznorodé a nedávno s nimi diskutovala aj herečka Diana Mórová.

Zažívajú to isté znova

Cesty Tomáša Maštalíra a Diany Mórovej sa pretli už viackrát. Zahrali si spolu v predstaveniach ako Venuša v kožuchu či Skrotenie zlej ženy a ich najnovším spoločným projektom bol seriál Tomáš a Diana. To samozrejme neuniklo pozorným očiam moderátoriek a rýchlo stočili konverzáciu na túto tému.

Zuzana sa Diany spýtala, aké je to hrať po boku Maštalíra a vracať sa vďaka spoločným scénam do čias, keď bolo medzi nimi niečo viac než len kamarátstvo.

„Je to ako byť s bývalým manželom, ktorého poznáš od A po Z, poznáš všetko… Ja iba môžem potvrdiť, že 80 percent scén sme zažili,“ priznala herečka a dodala: „Je to až neuveriteľné.“

„My sme ale mali krásny vzťah. 5 rokov. My sme spolu žili. A naozaj to bolo úžasné. Ale on bol ešte mladý. V podstate mi vtedy hovorili, že s kým to ja chodím,“ spomínala Diana. Maštalír bol totiž v tom čase ešte len študent. „No čo, ale je dobrý,“ hovorievala vtedy Diana na výčitky na jeho vek.

„Chodila som s ním, keď bol ešte študent na vysokej škole, plus po škole sme ešte boli spolu, keď ho zobrali do divadla. Bolo to dávno. Potom sme spolu hrali a teraz už spolu len hráme. Vtedy mi ho nezávidel nikto, lebo ho nikto nepoznal a ešte nebol taký fešák,“ prezradila Mórová v minulosti o ich začiatkoch pre portál ŽIVOT.