Keď sa to dozvie, rozpúta peklo. Diváci Dunaja, k vašim službám si myslia, že sa o jednom v seriáli naschvál nehovorí

Diváci sa počas sledovania seriálu rozlúčili už s viacerými postavami. S tými obľúbenými, alebo aj s takými, ktorých odchod ich dokonca potešil. Podľa divákov však odchod jednej z postáv nebol dotiahnutý do konca.

Najprv sa diváci sťažovali, že sa v seriáli už vôbec nespomína Leopold, a to napriek tomu, že nezomrel. Potom zas vyjadrili obavy nad tým, že sa zabudlo na jednu zo zápletiek, ako sme vás informovali v článku. Diváci tvrdili, že sa Walter akosi zabudol pomstiť Holubcovi a mysleli si, že jeho rozvod s Lenou nebola dostatočná pomsta. Teraz si všimli ďalší detail, ktorý im nedáva zmysel.

Radšej nech sa to nedozvie

Ako sa ukázalo, nielenže diváci kritizujú Annu za to, že nič nerobí a len ohrozuje ostatných, ako sme spomínali v článku, ale špekulujú aj o tom, kto všetko o jej prežití vlastne vie. Jej existencia ostala pravdepodobne zamlčaná pred jednou z kladných postáv, ktorá by však rozhodne pozitívnu reakciu na jej osud nemala.

Diváci si vďaka diskusii uvedomili, že Dávid o tom, že sa jeho babka obetovala za Annu, nevie. Jeden divák túto tému načrtol. Nechápe, prečo mal Dávid nedostatočnú reakciu na jej obetu a očakával, že Anna za ním príde, aby mu poďakovala a vysvetlila svoju situáciu. Toho sa však nedočkal, a nie je jediný.

„Dávid o tom podľa mňa nevie. Anna sa musí schovávať, ale mohol mu to povedať aspoň Viliam,“ reaguje na jeho úvahy diváčka. „Viliam mu to nikdy nepovie, lebo nevie, ako by Dávid zareagoval. Ohrozil by tým Annu,“ odpovedala jej druhá, ktorá si nemyslí, že by to bol dobrý nápad.

„Dávid o tom nevie. Podľa mňa sa to raz dozvie a nebude mu to po chuti,“ konštatuje ďalšia.

Iná diváčka naopak oponuje a tvrdí, že Dávid vie o tom, čo sa stalo. Vysvetľuje: „Dávid o tom podľa mňa vie. Však to Babi napísala.“