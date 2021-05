Keby okrádala občanov moja rodina, horeli by ste tu ako fakľa. Fico a Remišová o testoch, Kolíkovej i programovom vyhlásení

V dnešnom dueli relácie V politike na TA3 vystúpili Robert Fico (Smer) a Veronika Remišová (Za ľudí). Venovali sa otázkam programového vyhlásenia, celoplošného testovania i obvineniam proti ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej.

“Mali sme najťažšiu situáciu, akú kedy vláda mala. Aj tak sa nám podarilo urobiť veľkú robotu v 3 oblastiach – v protikorupčnej činnosti, podpore pre rodiny, prijali sme opatrenia v sociálnej oblasti. Čistili sme eurofondy, zjednodušili byrokratické balíčky,” začala duel Veronika Remišová po výsmešnej poznámke Fica o tom, že počas rokovania vyzerala dezorientovane, sedela vo vláde a nevedela, čo sa deje.

Programové vyhlásenie

Robert Fico sa pýtal na to, prečo nie je v programovom vyhlásení nič o 11 700 obetiach. Podľa neho to naznačuje minimum záujmu o tento problém od vlády. V programovom vyhlásení tiež nie je uvedený štátny deficit, ktorý stúpol o 8 – miliárd. Čo sa týka rastu zamestnanosti, upozornil na situáciu v rýchlosti rastu, kde sme najhorší v rámci Európskej únie.

Veronika však hneď na prvej strane vyhlásenia upozorňuje na obnovu a reštrukturalizáciu zdravotníctva, ktorú mala Ficova vláda neriešiť 12 rokov. Tiež upozornila na nezvyšovanie platov, podfinancovanie zdravotníctva a ostatné problémy, ktoré vláda riešila po prebraní funkcie.

“Raz pán poslanec hovorí, že pomoc nie je dostatočná, vzápätí ďalší týždeň nadáva na to, že treba šetriť,” odpovedala Veronika Remišová na tieto otázky. Podľa nej je rozdiel medzi časmi Roberta Fica podľa zistení Viedenského inštitútu evidentný, nakoľko Ficova vláda počas krízy nedosiahla finančnú pomoc ani 1 miliardu. Remišová informuje o tom, že prvýkrát štát začal šetriť vo vláde, v niektorých oblastiach so znížením až 10 percent.

Fico počas duelu napádal Remišovú niekoľkokrát: “Je neuveriteľné, čo sa mieru neodbornosti sedí vo vláde.” Je podľa neho potrebné uhradiť potrebnú pomoc živnostníkom a podnikateľom, nakoľko sme v rámci Európy na úplnom spodku. Tiež sa pýta na 10 – miliárd eur, ktoré počas krízy zmizli. “Dám vám fľašu koňaku, ak mi nájdete v programovom vyhlásení vlády jediné číslo, ktoré by sa venovalo obetiam COVIDU. Nič ste od novembra nerobili a ste zodpovední za obete, ktoré vznikli.”

Remišová Ficovi: “Zavádzate v každej relácii.”

Vicepremiérka ukazuje na mieru zavádzania, ktorú Fico ukazuje v každej relácii. Upozorňuje na predošlú vládu a jej rozhodnutí o uzavrení celej ekonomiky po jedinom prípade počas vypuknutia koronakrízy. Čísla podľa Remišovej neklamú – 1 miliarda eur z eurofondov išla na zdravotníctvo, podniky. 100 – miliónov eur išlo na gastro.

Momentálne išlo na gastropriemysel ďalších 150 – miliónov eur, hoci je samozrejmé, že pre gastro bude najlepšia cesta otvorená ekonomika. Tu Remišová poukázala na to, že ak chceme uvoľnovať ekonomiku, potrebujeme riešiť pandemickú situáciu a predostrela, že by opozícia mala robiť pozitívnu propagáciu smerom k očkovaniu, aby sa mohla ekonomika otvoriť čím skôr.

Fico žiada vládu, aby v utorok predstúpila pred parlament a požiadala ho o predĺženie núdzového stavu, ako sa to robiť má. “Nemôžeme opomínať dôležité návrhy opozície.” Žiadajú tiež zastavenie celoplošného testovania, čo považujú za ohavnosť voči občanom. Vyjadril sa aj k návrhu na zvýšenie daní. “V roku 2010-2012 sme to takto neriešili – opozícia má tendenciu znižovať dane len tým najbohatším.” Fico odmieta zvýšenie DPH na 25 percent. “Nenavýšili sme dlh o 10 – miliárd a nedvihneme ruku za zvyšovanie dane z pridanej hodnoty – je to proti ľuďom.”

Remišová tiež nepodporí zvyšovanie dane, plánujú však dvihnúť ruku za zvyšovanie rodinných prídavkov. Fico podľa nej zaviedol daň pre vyššie zarábajúcich ľudí, čím trpela vyššia stredná vrstva – IT sektor apod., ale sociálna vláda nikdy nezvýšila dane najbohatším, a ľudia s luxusnými vilami tým netrpeli. “Nie je možné robiť politiku tak, že tí, čo majú veľa budú mať ešte viac a tí, čo mali málo, budú mať ešte menej.”

“Ste všetci ako voš pod chrastou, lebo sa bojíte, že sa vám rozpadne vláda. V akej výške bol v roku 2020 rodičovský príspevok?” Na túto otázku Remišová nereagovala, miesto toho predostrela návrh na zvyšovanie daňového bonusu na dieťa v sume 200 eur. “Slovensko potrebuje robustnú politiku, a osamelí rodičia sa prepadávajú do chudoby,” odpovedala.

“To je teda dobrá hanba – to je už na hodenie uteráka do ringu. Veď vy ani neviete, o čom bolo rokovanie,” oponoval Fico, čím narážal na ignorovanie otázky o rodičovskom príspevku v roku 2020 a dezorientáciu Remišovej na poslednom rokovaní.

Obvinenia proti Márii Kolíkovej

V dnešnom dueli sa riešili aj obvinenia z okrádania majiteľov bytov, ktoré vykonávala firma vedená rodinou Márie Kolíkovej. “Keď treba riešiť moje plávanie v bazéne, presne viete, kedy som plával a koľkokrát som mal zaplatiť. Je to v modernej histórii Slovenska prvýkrát, čo je ministrom spravodlivosti človek, ktorého firma okráda ľudí. Kolíková spolu s bratom a matkou cez svoju konateľku okradli majiteľov bytov o 16 – tisíc eur. Kolíková nesie plnú zodpovednosť ako spoluvlastník.” Ďalšia spoločnosť spojená s Kolíkovou a jej rodinou mala predražiť 1,5 – milióna eur.

Remišová však oponuje a upozorňuje na to, že ak by sa mali dostať ku kauzám o korupčnej činnosti a organizovanému zločinu počas Ficovej vlády, boli by tu tri dni. S ministerkou sa Remišová rozprávala a pani Kolíková deklarovala, že o krokoch rodinnej firmy nevedela, a taktiež urobí všetky kroky, ktoré budú viesť k náprave stavu. “Táto firma obchodovala so štátom aj vo Ficovej vláde, rovnako ako teraz. Teraz počas riešenia kolúznej väzby vám to odrazu vadí. Nemáte akékoľvek morálne právo takto sa oháňať teraz, mali ste to urobiť predtým a riešiť to vo svojej vláde.”

“Všetky tieto okrádania občanov sú v poriadku, je to Kolíková a môžete si to dovoliť, že?” odpovedal jej Fico. Znovu vyzval Remišovú, aby stiahla Kolíkovú z vlády. “Idete obhajovať úvery, ktoré boli nahrané? Nie je možné, že o tom nevedela, keď sú vo firme s matkou a sestrou a vy mi budete tvrdiť, že netušila, čo sa tam dialo. 20 zmlúv za 1,5 – milióna eur sa nedá akceptovať. V minulosti toto viedlo k odvolaniu člena vlády. Horeli by ste tu ako fakľa, keby som to bol ja, kto by mal s rodinou firmu, ktorá by okrádala občanov. “

Remišová podotýka, že Fico na svojej tlačovke neuviedol jediné číslo, ktoré by mal overené. Podľa nej sa pri akomkoľvek podozrení o financiách môže opozícia obrátiť na Úrad pre verejné obstarávanie aj Protimonopolný úrad, ako to robila ona.

Podľa Fica je obvinenie, že rodina Kolíkovej okrádala majiteľov bytov, preukázané 20 zmluvami so Slovenskou televíziou, Fico však musí procedurálne počkať na vyslovenie dôvery vláde, kým podnikne ďalšie kroky.

Plošné testovanie

Moderátor predostrel otázku celoplošného testovania a spýtal sa, či sa dá 460 – miliónov brať ako dobre vynaložené prostriedky. Remišová odpovedala, že sa nedá určiť, akú cenu má ľudský život, a znovu podotkla, že situácia sa u nás výrazne lepší a testy sa budú podľa toho upravovať. Tiež upozornila, že ako jediná strana v koalícii vystúpili proti celoplošnému testovaniu, ostatní partneri koalície ho podporili. Remišovej strana chcela testovanie v ohniskách nákazy, nie celoplošné testovanie.

“Tento týždeň predstaví minister zdravotníctva novú stratégiu testovania. Mnoho krajín, ako napríklad Rakúsko, zaviedlo rovnakú stratégiu testovania, a nakúpilo testy za milióny len na testovanie na školách.”

Fico podotýka, že z vlády hádžu čísla ako sa im zachce: “650 – miliónov, 460 – miliónov, čísla nezodpovedajú realite. Dobre viete, čo sa dialo pri nákupe antigénových testov, že sú rozdiely medzi nákupom firiem a predaju štátu a medzi týmito sumami prichádza k obrovským nezrovnalostiam. Koalícia vyhodila peniaze a ešte aj pozabíjala ľudí. Razantné zvýšenie počtu úmrtí preukázane vzniklo ako následok celoplošného testovania.”

Remišová oponovala: “Je absolútny hyenizmus zneužívať obete pandémie na politický boj. Je to odporné. Čo sa týka testovania, je to rámcová zmluva Európskej komisie, jedná sa o testy dojednané komisiou, a slovenská vláda s dodávateľom nemá nič spoločné. Antigénovými testami riešia pandémiu krajiny v Nemecku aj Rakúsku, dokonca v školstve, kde to slovenská vláda zrušila.” Škody ekonomického lockdownu sú obrovské, preto vážili, čo je dôležité – testovanie a zavretie ekonomiky verzus ľudské životy.

Momentálne pravidlá na testovanie by sa podľa Remišovej mali zásadne uvoľniť. Navrhlo sa testovanie z odpadových vôd, aby sa zistili ohniská nákazy a následne sa na základe výsledkov postupovalo ďalej.

Podľa Fica existuje súvis medzi tým, že v koalícii “nič nerobili, nakúpili testy, ktoré sú neefektívne a tým, že nastalo masívne zvyšovanie úmrtí počas koronakrízy”. Parlament chce zistiť, čo vláda navystrájala v mnohých oblastiach, a chce vidieť “hrdinstvo vlády pri hlasovaní o tomto návrhu”. Podľa Remišovej opozícia ale mala veľa bodov, ktoré nedávali zmysel.