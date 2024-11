Kde v Trenčianskom kraji vám chutí najviac?

Či už je to útulná kaviareň, kde si dokážete oddýchnuť, vychutnať si výbornú kávu, koláčik a len tak poklebetiť s kamarátmi, alebo je to reštaurácia, bistro, pizzeria, kam chodíte najradšej, výber je na vás. Predsa chuťové poháriky každému rozkazujú úplne inak a gustu sa jednoducho nedá zaveliť. Ak svojej gastronomickej srdcovke chcete dať najavo, že je pre vás naj, oceňte ju svojím hlasom v ankete TOP Gastro v Trenčianskom kraji.

Potulkami trenčianskym regiónom za kulinárskym zážitkom

Od sliviek z kopaníc až po syry zo salašov Horného Považia, v celom Trenčianskom kraji natrafíte na rôzne regionálne gastropoklady, to už ale určite viete. Čo je možno pre vás veľkou neznámou, je otázka, ako široko-ďaleko vychváliť zariadenie, ktoré vašim požiadavkám vyhovelo na 110 %. Jednou z možností je, že sa pustíte do rozsiahlej mediálnej osvety a rozhlásite, že tá vaša reštaurácia je top. Je tu však aj jednoduchší spôsob, a to možnosť zahlasovať v ankete TOP Gastro v Trenčianskom kraji.

Túto súťaž už od roku 2017 vyhlasuje krajská organizácia cestovného ruchu Trenčín región. Odkazom a hlavnou myšlienkou je ukázať prstom na naozaj vychýrenú reštauráciu, kaviareň, cukráreň alebo iné zariadenie, kam by ste vzali anglického kráľa pri návšteve Trenčianskeho kraja. Váš hlas jednak posunie obľúbenú prevádzku o krok bližšie k titulu TOP Gastro v Trenčianskom kraji a zároveň vám dáva šancu vyhrať peknú cenu. Totižto každý, kto zahlasuje, je automaticky zaradený do losovania o 100-eurovú poukážku na služby hotela – ubytovanie, reštauračné služby, wellness či gastronomické zážitky v podobe degustačných menu alebo workshopov so šéfkuchárom, ktorú do súťaže venoval rozprávkovo čarovný Kaštieľ Orlové, Hotel Gino Park Palace****.

Hlasovať je možné výhradne prostredníctvom online formulára na stránke: www.trencinregion.sk/top-gastro v termíne od 1. 11. do 31. 12. 2024. Ak by ste v zozname zariadení nenašli svojho favorita, žiaden strach. V spodnej časti formulára jednoducho obľúbený podnik nominujete a po jeho schválení mu môžete dať svoj hlas.

Súťaž trvá do konca roka, takže času je dosť. Na druhej strane, ak sa poponáhľate, túto informáciu môžete posunúť všetkým svojim známym a celej rodine. Veď čím viac hlasov, tým väčšia šanca na titul pre vašu kulinársku srdcovku.

Ak vás zaujíma, ktoré zariadenia si titul TOP Gastro v Trenčianskom kraji odniesli v minulých rokoch, prehľad nájdete v galérii nižšie.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.