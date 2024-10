Kaufland otvorí nové predajne, do konca roka v ňom budú nakupovať v týchto mestách. Reaguje aj na príchod Biedronky

Správy o príchode reťazca Biedronka rozhýbali tuzemský trh a pravdepodobne aj čiastočne ovplyvnili nastavené stratégie etablovaných obchodných sietí. Ľuďom sa snaží priblížiť napríklad tiež Kaufland, ktorý by ešte do konca roka mohol otvoriť ďalšie predajne.

Ešte v marci nám zástupcovia Kauflandu potvrdili, že vo výstavbe sú dve nové predajne. „Momentálne sú vo výstavbe nové predajne Kauflandu v Bytči a v Šamoríne,“ povedala vtedy pre interez hovorkyňa Lucia Vargová. Zároveň avizovala, že sieť obchodov sa bude rozširovať na základe hlbšej analýzy. V týchto dňoch sa objavili správy, podľa ktorých budú nové predajne aj v ďalších mestách. Vyplýva to z rozhovoru zverejnenom na portáli Hospodárske noviny.

Ak všetko pôjde podľa plánu, na nový Kaufland sa môžu tešiť okrem Šamorína aj obyvatelia dvoch iných slovenských miest. Konkrétne pôjde o Handlovú a Zvolen. „Tento obchodný rok chceme otvoriť štyri až päť predajní a toto tempo expanzie si chceme udržať aj ďalšie roky. Závisí to od mnohých faktorov, sme však optimistickí, pokiaľ ide o naše plány na niekoľko nasledujúcich rokov,“ priblížil v rozhovore Sven Reinhard, generálny riaditeľ spoločnosti Kaufland Slovensko.

Zároveň sa vyjadril k faktorom, ktoré ovplyvňujú otváranie nových prevádzok. Tie môžu byť často zložitejšie, ako by si ľudia mohli myslieť. Dané rozhodnutia sa vykonávajú s ohľadom na zodpovednosť voči pracovným miestam, ale aj dodávateľskej sieti, ktorá vplýva na kvalitu podávaného pečiva či iného sortimentu.

Reinhard nezabudol ani na príchod diskontu známeho z Poľska. „Každý nový obchod s potravinami na trhu má určitý vplyv. My sme tento rok spustili silnú kampaň s témou diskontných cien, v rámci ktorej sme tiež deklarovali, že máme v predajniach tisíce produktov za diskontné ceny. Až keď Biedronka reálne príde na náš trh, vtedy sa uvidí, aký bude mať vplyv,“ povedal na margo „lienky“.

Budú pribúdať aj unikátne predajne?

V minulom roku Kaufland zaujal zákazníkov napríklad unikátnou predajňou v Záhorskej Bystrici, na ktorú sme sa boli osobne pozrieť aj my. Začiatkom roka sme sa opýtali, či spoločnosť plánuje podobné inovačné prvky implementovať aj do nových prevádzok. „Niektoré prvky z konceptu predajne Kaufland v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica sme už implementovali do konceptov pre nové predajne,“ potvrdila nám hovorkyňa.

Dodala tiež, že ekologickú prevádzku v Záhorskej Bystrici stále analyzujú a vyhodnocujú. Na základe výsledkov sa potom vedenie rozhodne, ako s konceptom ďalej naloží.