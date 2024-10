Kate Middleton porušila kráľovský protokol a mnohí si to vôbec neuvedomili. Mala na to obdivuhodný dôvod

Kate sa spolu so svojím manželom Williamom vybrala navštíviť smútiace rodiny, ktoré prišli o svoje deti pri tragickej udalosti. Ide o jednu z prvých verejných akcií, na ktorej sa princezná objavila od ukončenia liečby rakoviny a už sa hovorí o porušení jedného kráľovského protokolu.

Len nedávno sa objavili špekulácie, že Kate po chemoterapii maskuje viditeľné účinky choroby a liečby mejkapom, oblečením a rôznymi doplnkami. Ako sme vás informovali, podľa zdrojov malo ísť konkrétne o parochňu, úpravu obočia a pod. Ľudia sú veľmi všímaví, preto nie div, že pozorným očiam neunikol tento detail. Bez ohľadu na to, čo si myslí verejnosť o jej vzhľade, Kate Middleton sa pustila do práce s plným nasadením a postupne absolvuje okrem iného verejné vystúpenia.

Podľa portálu Tyla si to manželský pár namieril na neohlásenú návštevu do Merseyside, aby sa stretli s rodinami obetí. Ide o deti, ktoré boli smrteľne pobodané počas tanečnej hodiny Taylor Swift 29. júla v Southporte, vrátane ich učiteľa tanca.

Čo spravila Kate?

Členovia kráľovskej rodiny strávili asi pol hodiny s každou z rodín a prešli sa tiež do komunitného centra Southport, kde sa pripojili k záchranárom zapojeným do útoku. Obaja si vypočuli ich skúsenosti a stretli sa so zdravotníkmi, ktorí podporujú komunitu „modrého svetla“ v Southporte.

Objavili sa však správy, že Kate porušila tradičnú kráľovskú etiketu po tom, ako počas návštevy objala niekoľko záchranárov. Etiketa zvyčajne zakazuje ľuďom dotýkať sa členov kráľovskej rodiny, pokiaľ oni sami neiniciujú kontakt.

Bolo to dojemné