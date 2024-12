Kapor na vianočnom stole už nie je pravidlo: Takto sa menia Vianoce naprieč generáciami, vytráca sa jedna vec

Vianoce sú jedny z najvýznamnejších sviatkov, ktoré spájajú rodiny a prinášajú do života chvíle pokoja a radosti. Zároveň však odrážajú dobu, v ktorej žijeme, a rozdiely medzi generáciami, ktoré ich prežívajú. Každá generácia má svoj vlastný pohľad na to, ako Vianoce tráviť – od udržiavania tradícií po využívanie moderných technológií.

Generácia Y si Vianoce spája s nostalgiou a tradíciami, ktoré si pamätajú z detstva. Naopak, generácie Z a Alpha, vyrastajúce v digitálnej ére, prinášajú do sviatkov nové prístupy – od online nákupov darčekov až po sviatočné zdieľanie na sociálnych sieťach. Hoci sa prístup k Vianociam mení, podstata ostáva rovnaká – oslava spoločenstva, pohody a radosti.

Tradičné, no stále sa meniace sviatky

Napriek tomu, že podstata Vianoc zostáva rovnaká, spôsob, akým ich jednotlivé generácie prežívajú, sa mení. Zatiaľ čo mileniáli (generácia Y) kladú dôraz na tradície a spoločné chvíle pri vianočnom stole, mladšie generácie Z a Alpha presúvajú Vianoce do online priestoru – od nakupovania darčekov až po sledovanie obľúbených filmov a seriálov. Aké rozdiely teda existujú medzi generáciami?

Nasledujúce dáta pochádzajú z prieskumu, ktorý sme robili na našom Instagrame @interezsk. Vekové zloženie publika, ktoré na otázky odpovedalo, tvorilo 30 % ľudí vo veku od 18 do 24 rokov, 46 % ľudí vo veku od 25 do 34 rokov a 11 % ľudí vo veku od 35 do 44 rokov.

Až 96 % respondentov trávi vianočné sviatky v kruhu svojej rodiny. To naznačuje, že napriek rozdielom medzi generáciami ostáva rodinné zázemie a spoločné chvíle pevnou súčasťou sviatočného obdobia. Tento výsledok potvrdzuje, že Vianoce sú stále vnímané ako obdobie, keď sa ľudia snažia byť so svojimi najbližšími, bez ohľadu na to, či sú viac orientovaní na tradičné alebo moderné formy slávenia.

„U mnohých ľudí sa vytráca náboženský symbol Vianoc, pre mnohých sú skôr voľnými dňami pohody, kedy si môžu oddýchnuť. Ale, samozrejme, väčšina ľudí berie Vianoce ako rodinný sviatok,“ povedala pre interez etnologička Katarína Nádaská.

Generácia Y, ktorá často preberá úlohu hostiteľa, vytvára priestor na zachovanie vianočných rituálov, ako je štedrá večera či rôzne, podľa krajov sa meniace tradície. Na druhej strane, generácie Z a Alpha, ktoré vyrastajú v digitálnej dobe, môžu byť zvyknuté komunikovať cez technológie, no aj pre nich ostáva fyzická prítomnosť a osobný kontakt počas sviatkov kľúčovým prvkom.

„Mladšie generácie (Z a Alpha pozn. red.) trávia sviatky s rodičmi, avšak mnohí z nich ešte aj počas štedrovečernej večere komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí s kamarátmi a posielajú si fotky a zdieľajú spolu aj radostné a slávnostné momenty Vianoc,“ doplnila.

Okrem toho, že tieto generácie komunikujú so svojimi priateľmi prostredníctvom sociálnych sietí, vo voľnom čase, ktorého majú počas Vianoc viac než dosť, sledujú online všetko, čo ich zaujíma. Či už sú to streamy, filmy, videá, podcasty alebo hudbu, byť pripojený je pre nich jednou z kľúčových vecí.

Nákupy online sú bežnou súčasťou životov

Podľa nedávneho prieskumu agentúry Ipsos, ktorý bol realizovaný na vzorke 1 006 ľudí naprieč všetkými vekovými spektrami, až 46 % ľudí plánuje nakúpiť vianočné darčeky práve cez online priestor, a teda prostredníctvom e-shopov. Naopak, náš prieskum na vzorke ľudí prevažne vo veku od 18 do 34 rokov ukázal, že až 66 % ľudí nakupuje vianočné darčeky online.

„Nakupovanie darčekov cez internet už realizujú veľmi aktívne aj päťdesiatnici. Generácie do 50 rokov úplne bežne nakupujú vianočné darčeky, no aj potraviny online. Dnes je to už bežný spôsob nákupov,“ povedala Nádaská.

Tradície sa neustále menia

Aj keď zostávajú hlavné znaky Vianoc rovnaké, niektoré detaily a tradície sa postupne menia. Tento proces odzrkadľuje spoločenské a kultúrne zmeny, ako aj rastúci vplyv globalizácie a moderného životného štýlu.

„Hlavné znaky Vianoc, ako stromček, slávnostná večera či obdarovávanie sa, to si myslím, že ostane. Ale nuansy, aké sme mali na Slovensku, že večera bola viacchodová, obsahovala tradičné jedlá, to sa mení už aj teraz. Na začiatku 20. storočia bývalo zvykom, že súčasťou večere bola ryba v rôznych úpravách, dnes ľudia radi skúšajú niečo nové, ako morské plody či mušle. Aj ľudia na Slovensku sa snažia vyskúšať nové trendy,“ doplnila.

Staršie generácie (napr. generácia Y) môžu byť konzervatívnejšie a inklinovať k tradičným receptom, zatiaľ čo mladšie generácie (Z a Alpha) často hľadajú inovatívne spôsoby, ako obohatiť sviatočnú atmosféru.