Slováci sa obmedzovať nechcú: Takéto sumy plánujú minúť za vianočné darčeky

Slováci tento rok plánujú na vianočné darčeky najčastejšie minúť medzi 150 a 300 eur, pričom viacerí sa rozhodli nakupovať aj online. Zaujímavé je, že pri nákupoch zohrávajú zľavy rôznu rolu v závislosti od veku a príjmu jednotlivcov.

Slováci za vianočné darčeky tento rok najčastejšie zaplatia od 150 do 300 eur. Túto sumu minie viac ako tretina ľudí. Ako ďalej vyplýva z prieskumu pre Home Credit, je tu aj pätina ľudí, ktorí si dovolia dať za darčeky od 300 do 500 eur a 7 percent sa dostane s týmito výdavkami na úroveň od 500 do 1 000 eur.

„Maximálny limit na darčeky v sume do 100 eur majú najčastejšie mladí ľudia vo veku od 18 do 26 rokov, je ich 25 percent. Naopak, s útratou nad 300 eur počítajú najčastejšie domácnosti s mesačným príjmom 2 000 eur, tých je 44 percent,“ približuje analytik trhu zo spoločnosti Home Credit Jaroslav Ondrušek.

Zľavy ako hlavný faktor pri výbere darčeka

Životná úroveň viacerých Slovákov núti k tomu, aby aj vianočné darčeky nakupovali v zľavách, no pre mnohých to zase nie je podstatné. Najviac je takých, ktorí zháňajú časť darčekov v zľave a druhú časť za bežnú cenu.

Vyjadrilo sa tak 54 percent opýtaných. Pätina ich kupuje vo výpredaji len vtedy, ak naň náhodou narazia a 9 percent respondentov zľavy nijako neovplyvňujú. Je tu však 15 percent ľudí, ktorí vyberajú všetky darčeky iba za akciové ceny.

„Zámer nakupovať darčeky len v zľavách deklarujú častejšie ľudia s čistým osobným príjmom do 600 eur vo veku 18 – 26 rokov, z východného Slovenska a so základným vzdelaním,“ komentuje Ondrušek.

E-shopy sú čoraz populárnejšie

Z roka na rok pribúda ľudí, ktorí nakupujú darčeky z pohodlia domova prostredníctvom e-shopov. Najviac, a to 46 percent, je takých, ktorí väčšinu kúpia práve v internetovom obchode a zvyšok v kamenných predajniach. Na druhej strane, iba v klasických obchodoch darčeky zháňa 9 percent a iba v e-shopoch štyria zo sto opýtaných.

Počas každého Štedrého večera sa pri rozbaľovaní darčekov bežne stáva, že kupujúci sa jednoducho netrafia do vkusu či veľkosti obdarovaných. Ako ukázal prieskum, najviac je takých, ktorí si darček nechajú a nič nepovedia. Vyjadrilo sa tak 40 percent ľudí. Šestnásť percent si ho neskôr vymení za iný.

Reprezentatívny prieskum od 11. do 15. novembra 2024 na vzorke 1 005 respondentov realizovala agentúra Ipsos prostredníctvom aplikácie Instant Research exkluzívne pre Home Credit Slovakia.