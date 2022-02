Kapitán: „Zatiaľ si uvedomujeme len na 30 percent, čo sme dokázali.“ Odohrali sme najviac zápasov, výhru máme zaslúžene

V sobotňajšom súboji o 3. miesto totiž zdolali Švédov 4:0 a pre Slovensko získali druhý cenný kov zo ZOH 2022, tým prvým bolo zlato Petry Vlhovej v slalome.

Zisk bronzu pre hokejistov SR je veľkou senzáciou, keďže zverenci trénera Craiga Ramsayho sa na olympijský turnaj museli prebojovať cez kvalifikáciu.

Na ZOH 2022 odohrali najviac zápasov

Platí tiež, že na ZOH 2022 odohrali najviac zápasov zo všetkých účastníkov, keďže ako jediný zástupca víkendových bojov o medaily hrali v Pekingu aj kvalifikačný duel o postup do štvrťfinále, kým Švédi, Fíni aj Rusi zo skupín postúpili priamo do štvrťfinále.

V nedeľňajšom finále ZOH 2022 sa predstavia Fíni a hráči Ruského olympijského výboru.

Marek Hrivík, kapitán SR, k výhre pre televíziu RTVS povedal: „Asi si zatiaľ uvedomuje len na 30 percent, čo sme dokázali. Ešte to len príde, keď si to uvedomíme, čo sme spravili. Dúfam, že ste na nás všetci doma hrdí, hrali sme pre vás, tak si to s nami užívajte, aj keď ste tu nemohli byť. Hrali sme jeden pre druhého a to sa nám vrátilo. Všetci sme sa snažili, nikto nehral sám an seba. Všetci sme hrali za znak, ktorý máme na hrudi. Duel o bronz bol veľmi náročný, siahli sme si na dno síl. Sme veľmi radi, ze s minimálnou prípravou sme sa zomkli a každému sme dokázali, ze aj Slovensko je na mape, aj Slovensko hrá hokej. A že naši chalani patri do svetového hokeja. Verím, že sme motivovali mnoho detí. V roku 2002 som bol malý chlapec, keď som sledoval chalanov, ktorí získali zlato na MS. Každého nás to motivovalo, aby sme napredovali, snažili a bojovali. Verím, že toto pomôže ďalším generáciám.“

Takto sa z medaily tešia naši úžasní športovci:

Pavol Regenda (útočník SR): „Každý z nás spravil veľa roboty, bolo to ťažké mentálny aj fyzicky. Chceli sme zlato, ale máme bronz. Keby mi niekto po príchod do Pekingu povedal, že budeme mať medailu, tak by som mu veľmi neveril. Verím, že každý doma videl tú drinu, ktorú sme odviedli. Je to veľká inšpirácia do ďalšej kariéry. Som veľmi rád, že som tu mohol byť.“

Libor Hudáček (útočník SR): „Je to jedna z najkrajších chvíľ v život. Užili sme a sme radi, ze sme potešila fanúšikov doma. Som hrdý na toto mužstvo. Každý z nás od mladosti dal do tohto turnaja všetko a vyšlo. Každý z nás sníval o účasti na olympiáde a zisku medaily. A dnes sa ná to podarilo. Dúfam, že sa doma uvidíme s fanúšikmi na námestí v Bratislave.“

Peter Cehlárik (útočník SR): „Neviem opísať svoje pocity. Po včerajšej semifinálovej prehre sme dali do duelu o bronz všetku energiu a zvládli sme to na jednotku, Na celý tým som veľmi pyšný. Je to skvelý úspech pre našu krajinu. Aktuálne si neviem predstaviť, ako to doma vyzerá. Dúfam, že všetci to sledovali a verili v nás.“

Marko Daňo (útočník SR): „Sú to neopísateľné pocity, je to sen každého športovca. Aj keď to nie je zlato, pre nás to má cenu zlata. Verím, že sa všetci doma tešia a ďakujeme im za podporu. Nemám slov. Verím, že toto si budeme pamätať dlhé roky. Tiež však verím, že dlho nebudeme čakať na ďalší úspech. Verím, že som tímu pomohol aj vtedy ,keď som len sedel na striedačke. Dnes sme ukázali srdce.“

Juraj Slafkovský (útočník SR): „Pomaly spracovávam, čo sme dosiahli. Najviac hrdý som na tento tím, že sme prvýkrát v histórii získali olympijskú medailu. Po dvoch prehrách v úvode sme sa zomkli a aj keď nám nevyšlo semifinále. Verím, že toto bude inšpirácia pre deti, aby sme mali čo najviac hokejistov.“

Andrej Podkonický (asistent trénera SR): „Stále tomu neverím, je to neskutočný pocit. Veľmi sa teším za chalanov aj Craiga. Tím veril tomu, čo od nich tréner vyžaduje. Za tú robotu si to zaslúžili. Zisk olympijskej medaily je isto veľká motivácia pre deti, aby sa hokeju venovali. Šport robí obrovskú reklamu Slovensku a verím, že sa dočká podpory.“

Poďakovala aj Zuzana Čaputová a premiér

Prezidentka SR Zuzana Čaputová gratuluje slovenským hokejistom k zisku olympijskej medaily. Ocenila vytrvalosť a odhodlanie slovenskej reprezentácie. Uviedla to na sociálnej sieti.

„Vďaka, že ste to nevzdali, že ste počas celého olympijského turnaja nestratili odhodlanie. Vaša húževnatosť a vytrvalosť priniesli radosť z hokeja takmer do každej slovenskej domácnosti. Svojou hrou nám všetkým pripomínate, že ak sa dokážeme zomknúť, môžeme byť úspešní,“ skonštatovala.

Celé Slovensko sa raduje a oslavuje bronzovú medailu. Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) to uviedol v reakcii na víťazný duel proti Švédsku, ktorým si slovenskí hokejisti zabezpečili na zimnej olympiáde v Pekingu tretiu pozíciu.

„Vybojovali ste pre nás bronzovú olympijskú medailu. Ste naši obrovskí hrdinovia,“ vyhlásil Heger na sociálnej sieti. Podotkol, že hokejisti v Pekingu predvádzali skvelé výkony a teší sa na nich po príchode na Slovensko.