Kapitán mal byť opitý, loď bola bez dvojitého dna. Skaza Exxon Valdez patrí medzi najhoršie katastrofy spôsobené človekom

Ropa je pre náš súčasný život nevyhnutnou surovinou. Krajiny, ktoré ju majú, sú často bohaté a dokážu vďaka nej generovať veľké zisky. Ropa ale tak, ako prakticky všetko, vie byť veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. A zlá je najmä vtedy, ak milióny litrov tohto čierneho zlata uniknú do životného prostredia a spôsobia ekologickú katastrofu. A to je aj prípad tankera známeho ako Exxon Valdez a jeho havárie spred 35 rokov.

Je večer pred 24. marcom 1989. Z aljašského prístavu Valdez vyráža tanker naplnený ropou, ktorý sa čoskoro neslávne preslávi po celom svete. Vo vnútri sa nachádza vyše 200 miliónov litrov ropy a cieľom jeho plavby je Long Beach v Kalifornii.

Tanker je relatívne nový, prvé spustenie bolo v roku 1986 a posádka nemá dôvod sa obávať nejakých problémov. Tie ale prídu. Krátko po vyštartovaní kapitán Joseph Hazelwood opúšťa mostík a ide do svojej kajuty. Ako sa v neskoršom súdnom spore dokazovalo, Hazelwood mal byť opitý, on však tvrdil, že vypil len dve či tri vodky asi 5 hodín pred nástupom do služby a vyšetrovanie mu opitosť napokon nedokázalo.

O riadenie tankera sa tak staral tretí dôstojník Gregory Cousins, aj keď kapitán sa asi polhodinu pred skazou vrátil na mostík, keďže tanker vykonával náročný manéver plavby cez úžinu. Cousins bol dlho jediný dôstojník na mostíku, čo bolo v rozpore s firemnou politikou.

Nehoda

Okolo polnoci začal Cousins vykonávať manévre, aby sa vyhol malým ľadovcom. Pri aljašskom prístave, v zálive princa Williama, loď napokon nabehla na plytčinu a skaly. Bolo krátko po polnoci 24. marca a zdalo sa, že loď uviazla. Vtedy ešte nikto nemohol tušiť, že sa práve začína dovtedajšia najhoršia ekologická katastrofa USA spôsobená človekom, píše vypracovaná správa ku katastrofe. Tá bude prekonaná až v roku 2010, a to katastrofou plošiny Deepwater Horizon,

Kapitán sa snažil loď dostať opäť na vodu, no tanker mal už v trupe, ktorý mal iba jedno dno, obrovskú dieru. Až 8 priestorov, kde sa nachádzala ropa (celkovo ich mal tanker 11), bolo poškodených.

