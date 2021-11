Kamarátovi kúpil Lamborghini, za manželku si vzal 75-ročnú ženu. Košičan Dávid Dobrík má vďaka YouTube milióny fanúšikov

Stať sa v dnešnej dobe slávnou tvárou sociálnych sietí a zarábať milióny je sen väčšiny tínedžerov. Svoje o tom vie aj Dávid Dobrík, ktorý sa v detstve presťahoval do USA a rozhodol sa vydať na cestu zábavného priemyslu. Blízkym rozdáva drahé autá, spolupracuje s najväčšími celebritami šoubiznisu a na konte má milióny eur. Jeho energia, spontánnosť či zmysel pre humor mu tak za posledné roky vyniesli obrovskú popularitu, vrátane množstva fanúšikov po celom svete. A pritom tento príbeh začal na východe Slovenska.

Aj keď je Dávid Dobrík (25) poprednou internetovou ikonou primárne v Spojených štátoch, jeho príbeh je úzko spätý aj so Slovenskom. Jeden z najúspešnejších tvorcov digitálneho obsahu súčasnosti sa totiž narodil v Košiciach, odkiaľ sa ako šesťročný osťahoval s rodinou na predmestie Chicaga. Keď mal 17 rokov, začal fungovať na sociálnej sieti Vine, ktorej zmyslom boli krátke vtipné videá s priemernou dĺžkou 6 sekúnd.

Postupná popularita v digitálnom svete ho prirodzenou cestou zaviala na YouTube, kde si v decembri 2014 založil vlastný kanál. Paradoxne sa mohol uberať aj úplne iným smerom, keďže na strednej škole exceloval v tenise. Vrcholom jeho kariéry s raketou v ruke bolo 3. miesto na celoštátnom turnaji. Na tenis Dávid dodnes nezanevrel, čo dokazujú jeho občasné zábery z kurtov na Instagrame.

YouTube a raketový nárast popularity

Je všeobecným pravidlom, že každý priekopník internetovej zábavy musí priniesť na trh niečo, čo na ňom chýbalo. Dávid vsadil na svoju uvoľnenosť, zmysel pre humor, energickosť a hlavne nekonečnú škálu rôznych výziev a “prankov”. V jeho videách vystupujú aj jeho kamaráti, s ktorými dokonca žije v obrovskej vile s bazénom v Los Angeles. Dobrík stavil na koncept krátkych videí s nemennou dĺžkou 4 minúty 20 sekúnd, počas ktorých je so svojím “The Vlog Squad” (tím YouTuberov a ľudí okolo Dobrika) schopný akýchkoľvek šialených akrobácií.

Dobrík vletel na YouTube v obrovskom štýle. Potvrdzuje najmä skutočnosť, že už necelé štyri roky po založení kanálu oslavoval 10 miliónov odoberateľov. Ak by niekto očakával, že toto mohol byť približný strop Dávidovej internetovej kariéry, tak je na omyle. Od roku 2018 pribudlo na jeho účte ďalších 8,3 miliónov odberateľov a z rodeného Košičana sa postupne stala žiadaná superhviezda. Dobrík získaval rôzne ocenenia za tvorbu, začal tvoriť veľké kampane s najslávnejšími celebritami sveta, vrátane Leonarda DiCapria, no pravá zábava začínala až v momente, keď prišlo na prekvapenia jeho najbližších.

Blízkym kúpil Teslu, Lamborghini aj BMW

Špecifický obsah a obľúbenosť Dávida Dobríka určite pozdvihli aj mnohé videá, na ktorých rozdáva autá svojim najbližším. Otcovi kúpil BMW M3, kamarátom zas rozdal Ford Mustang, Teslu či dokonca Lamborghini Huracán. David okrem toho vlastní aj Ferrari 458 Spider a ak sa zrátajú priemerné ceny áut, ktoré v minulosti zakúpil, dostaneme sa na čiastku približne 900-tisíc eur. Štedrosť amerického Košičana tak, zdá sa, nemá hraníc.

Okrem iného je Dávid medzi svojou komunitou známy aj pre jeho spontánnosť a iné prekvapenia, ktoré pre svojich blízkych pripravuje pomerne často. V minulosti bol viackrát pozývaný na veľké akcie v Európe, Ázii či Južnej Amerike, čo však v jeho prípade neprichádzalo do úvahy. V USA bol totiž podľa pravidiel nelegálne a ak by odišiel, nemohol by sa vrátiť minimálne po dobu 10 rokov.

V lete 2021 však konečne získal zelenú kartu a mohol tak prvýkrát od svojho príchodu vycestovať mimo územia Spojených štátov, čo samozrejme využil na ďalší hodnotný obsah. Celej svojej partii zaplatil let súkromným lietadlom do Európy, pričom navštívil aj svoju rodinu na Slovensku.

Oženil sa s kamarátovou mamou

V roku 2019 spravil Dávid Dobrík niečo naozaj bláznivé. Ako súčasť vtipu si v Las Vegas vzal mamu svojho kamaráta, tiež známeho vlogera, Jasona Nasha. Dávid a Lorraine (v tej dobe mala 75 rokov, pozn. autora), boli svoji celých 6 mesiacov, pričom rozvod okomentoval tiež po svojom. “Som zrútený z toho, že s Lorraine musíme oznámiť koniec nášho romantického vzťahu,” napísal Dobrík na Instagrame.

Čo sa týka ostatných vzťahových záležitostí, Dávid chodil necelé tri roky s online celebritou Lizou Koshy, s ktorou sa rozišli začiatkom roka 2018. Aktuálne je nezadaný, pričom sám viackrát ironicky naznačil, že jeho srdce patrí speváčke Ariane Grande.

Obvinenia zo sexuálneho obťažovania

Nie všetko v luxusnom živote a bláznivej kariére Dávida Dobríka ide podľa predstáv. Za ostatné roky čelil aj trestným oznámeniam za sexuálne obťažovanie a dokonca rasizmus. Bývalí členovia jeho The Vlog Squad, Seth Francois a Dom Zeglaitis, tvrdili, že Dobrík ich vo videách a výzvach často staval do nepríjemných situácií, ako napríklad mužské bozkávanie naslepo. Kvôli početným obvineniam mal Dobrík následne vážne problémy. YouTube na istú dobu demonetizoval jeho účet a zároveň od neho odišli desiatky sponzorov, čo na dobu prešetrovania ovplyvnilo jeho zisky.

V súčasnosti je Dávid opäť mimo USA, pričom tentokrát zamieril so svojimi kamarátmi do Spojených arabských emirátov. Pomerne veľa detailov zo svojho života zdieľa aj na Instagrame, kde ho sleduje až 12,7 miliónv ľudí. Dávid je roky poprednou tvárou YouTube a poctivo buduje svoje digitálne impérium, čo sa prirodzene odzrkadľuje aj na jeho blahobyte.

Ako uvádza portál LAD Bible, Dobríkov aktuálny majetok čoskoro presiahne hodnotu 20 miliónov eur, pričom veľkú časť z jeho príjmov tvoria spolupráce a vlastná značka oblečenia Clickbait. Primárnym zdrojom je určite YouTube, kde má Dávid 18,3 milióna sledovateľov a spolu už viac ako 6,3 miliardy videní.