K bundám vyťahujte aj čapice a šále: Čaká nás mrazivé peklo, bude aj -20 stupňov. V tieto dni sa už začne otepľovať

V najbližších dňoch sa na Slovensku prejaví výrazné ochladenie, možno očakávať i vôbec najchladnejšie obdobie tejto zimy. Avizuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti, ktorý zmenu v počasí vysvetľuje prúdením studeného, pôvodne arktického vzduchu od severu.

„Na severe budú celodenné mrazy, smerom na juh bude niekoľko dní okolo nuly alebo len pár stupňov nad nulou,“ oznámili meteorológovia. Postupne majú silnieť i nočné mrazy, v priebehu budúceho týždňa sa v dolinách ojedinele ochladí aj na mínus 20 stupňov Celzia. „Toto obdobie tak môže byť najchladnejším v priebehu tejto zimy,“ upozornili.

Víkend bude mrazivý

Počas soboty sa očakáva prevažne jasná až polooblačná obloha, pričom viac oblačnosti bude najmä na severe a v Banskobystrickom kraji. Ojedinele sa môžu vyskytnúť slabé snehové prehánky, avšak s minimálnou snehovou pokrývkou, maximálne do 1 cm.

Podľa iMeteo „maximálna denná teplota v sobotu vystúpi len od -1 °C do +4 °C, v severných oblastiach môže byť ešte chladnejšie, približne -3 °C.“ Na horách bude ešte väčší mráz – vo výške 1 500 metrov sa očakáva len -11 °C. Pocitovú teplotu na začiatku dňa ovplyvní severný vietor, ktorý môže na juhozápade a juhovýchode v nárazoch dosahovať až 50 km/h, no postupne zoslabne.

V noci zo soboty na nedeľu sa očakáva ešte väčší pokles teplôt, pričom môžu klesnúť až na -16 °C v údoliach. Nedeľné denné teploty sa budú pohybovať od -3 °C do +2 °C, no v severných okresoch môžu zostať až na -5 °C. Podľa meteorológov bude počasie ovplyvnené tlakovou výšou nad strednou Európou a súčasne okrajom tlakovej níže so stredom nad severozápadným Ruskom. Aj keď v nedeľu pribudne oblačnosť, teploty zostanú nízke a naďalej bude prevládať mrazivé počasie.

Zmenu prinesie až budúci týždeň

V druhej polovici budúceho týždňa sa má začať pozvoľne otepľovať. Snehu veľa nepribudne, meteorológovia očakávajú len menej výdatné snehové prehánky. „V studenom arktickom vzduchu budú mať lyžiarske strediská aspoň vhodné podmienky na výrobu technického snehu,“ dodal SHMÚ.