Juraj Slafkovský sa zapísal do histórie, dorovnal klubový rekord hráča. Toto sa nikomu nepodarilo dlhých 50 rokov

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 5:1 v nočnom zápase NHL. Bodoval v siedmom zápase po sebe a so ziskom 39 bodov vyrovnal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/1975.

V nedeľňajších dueloch zámorskej hokejovej NHL zasiahol do diania až poltucet Slovákov. Dvaja z nich aj bodovali a len dvaja odchádzali zo zápasov s prehrami. Asistenciami sa prezentovali mladíci Juraj Slafkovský a Šimon Nemec. Draftová jednotka z leta 2022 sa gólovou prihrávkou podieľala na triumfe Montrealu Canadiens 5:1 na ľade Seattlu Kraken, za ktorý vyšiel bodovo naprázdno skúsenejší Tomáš Tatar. Obranca Nemec raz asistoval pri hladkom víťazstve New Jersey Devils 4:0 na štadióne New Yorku Islanders.

Juraj Slafkovský bodoval už v siedmom súboji Habs bez prerušenia (2+6), v tejto sezóne nazbieral už 39 bodov (15+24) a v historických štatistikách klubu sa vyrovnal Mariovi Tremblaymu v produktivite hráča mladšieho ako 20 rokov v jednej sezóne. Okrúhlu dvadsiatku oslávi Slafkovský v sobotu 30. marca. Šimon Nemec síce na ľade strávil menej ako 15 minút, no okrem asistencie si pripísal aj dva plusové body, jednu strelu na bránku a dve trestnú minúty. Na trestnej lavici bol v nedeľu aj Slafkovský, ktorý mal tiež jednu strelu na bránku a jeden plusový bod.