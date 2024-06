Julie skončila v slzách: Tento záber z Ruže pre nevestu ju úplne zlomil, priznala, aké city mala k Radkovi

Každá kráska sa po vypadnutí z Ruže pre nevestu posadila do spovedného kresla v Bez ruži a nevyhla sa tomu ani Julie. Jeden okamih, ktorý videla na veľkej obrazovke, ju zlomil.

V 24. epizóde relácie Bez ruže sa objavila Julie, ktorá skončila na druhom mieste. Bol to pre ňu veľmi emotívny rozhovor, v ktorom prezradila nielen to, či k Radkovi stále prechováva city, ale vysvetlila tiež, kedy si začala myslieť, že Radko bol pre ňu ten pravý. Jeden moment, ktorý opäť videla, ju pritom zlomil a ona skončila v slzách.

Jej city boli skutočné

„Bola som do Radka skutočne zaľúbená,“ priznala kráska z Ruže a prezradila, že sa do Radka zamilovala už po druhom individuálnom rande. O to viac ju boleli posledné epizódy, keď čakala, či si ju na konci vyberie alebo nie.

„Za tú dobu, keď už je človek fakt zaľúbený, tak už čaká na ten posledný deň. Hovorila som si, že už by to fakt mohlo skončiť. Už som bola v tých pocitoch taká zamotaná… Hovorila som si: Radko, hlavne si už, prosím, vyber. Hlavne už nech je koniec. Ku koncu som sa tam už emočne trošku trápila. Hovorila som si, že ho mám fakt rada, a keď bude ešte chvíľku naťahovať, tak ma asi klepne,“ priznala Julie.

Hneď potom jej moderátor ukázal zábery z posledného rande s koňmi a Julie do očí vyhŕkli slzy. Na otázku, či stále prechováva city k Radkovi, odpovedala: „Určite je to človek, na ktorom mi záleží, nech to dopadlo, ako to dopadlo. Samozrejme to mám v sebe vyriešené, ale tým, že to stále prebieha a človek sa k tomu vracia a vracia, tak to všetko znova prežívam.“

Myslela si, že bol ten pravý

A hoci už v tomto momente sa jej v očiach leskli slzy, zlomil ju až záber, na ktorom s Radkom robia jogu. Počas toho si vzájomne hľadeli do očí a ona vysvetlila, že to bol pre ňu veľmi intímny moment, kedy mala pocit, že sú na svete len oni dvaja. Moderátor sa jej spýtal, či si v tom okamihu hovorila, že je Radko ten pravý. „Cítila som to tak,“ priznala Julie.