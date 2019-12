Jojka dostala mastnú pokutu. Na vine bol film „Tučné babenky“

Pokutu šesťtisíc eur dnes vysielateľovi televízií Joj a Joj Plus, spoločnosti Mac TV, udelila Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková, rada udelila pokutu za porušenie povinnosti vysielateľa voči maloletým.

„TV Joj 15. júna o cca 14:31 a 16. júna o cca 20:10 na TV Joj Plus odvysielali program Tučné babenky, ktorý vysielateľ označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov napriek tomu, že obsahoval vulgárne vyjadrovanie a obscénne vyjadrovanie, slovnú agresivitu a expresívne vyjadrovanie, pre ktoré mal byť klasifikovaný ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov,“ vysvetlila hovorkyňa.

Licenčná rada zároveň odňala frekvenciu 94,7 MHz Banská Bystrica vysielateľovi RADIO ROCK, s.r.o. za programovú službu Rádio One Retro. V dňoch 21. mája, 6. júna, 25. júna a 3. septembra totiž nevyužívala frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená.

Rada začala aj správne konania voči vysielateľom Markíza – Slovakia, MAC TV, Radio One, Radio One Rock, Kabeltelsat, Slovenská produkčná a Rozhlas a televízia Slovenska.